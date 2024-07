Con Mollica o Senza apre un quarto punto vendita in Italia: è di nuovo a Milano

Su queste pagine abbiamo avuto modo di parlare più volte del duo Donato De Caprio e Steven Basalari, star dei social e imprenditori dietro la catena di panini Con Mollica o Senza?. Prima con l’apertura e il video della prima insegna fuori Napoli, a Milano in Piazza Diaz, poi per testimoniare come il fenomeno si fosse rapidamente piuttosto sgonfiato sia nel capoluogo lombardo che nel negozio di Roma. Ora la notizia riguarda la seconda apertura milanese, nel quartiere di NoLo, proprio affianco a Piazzale Loreto. Con Mollica o Senza? fa il bis sotto la Madonnina e si appresta ad alzare la saracinesca per un nuovo locale.

Con Mollica o Senza?: la seconda apertura in Viale Brianza

La notizia, sebbene non sia stata ancora annunciata dalle pagine social della paninoteca come di frequente avviene, sta rimbalzando sui social. A darne un’anticipazione è la pagina Instagram NoLo Milano, seguita per consigli e aggiornamenti sul quartiere a nord di Loreto, che mostra come i lavori stiano procedendo in Viale Brianza 15. Qui un tempo c’era Sushi Daily, franchising internazionale con diversi punti vendita in tutto il mondo, e ora in vetrina le incontrovertibili caricature di Donato De Caprio e Steven Basalari. Un locale molto più piccolo rispetto al primogenito in Piazza Diaz, che nei primi giorni di apertura anche per la presenza delle due star dei social e proprietari, aveva creato una monumentale fila all’esterno.

Fila che, come abbiamo più volte sottolineato, sembra essersi fermata nelle città di Milano e Roma. A NoLo verranno accolti in egual maniera? I commenti sotto il post della pagina NoLo Milano non dicono nulla di buono, e i residenti non sembrano contenti dell’imminente arrivo della paninoteca. Ancora non ci sono date sull’apertura e i lavori stanno proseguendo all’interno del negozio. Anche se il giornalista Salvatore Dama sulle sue pagine social ha dichiarato qualche giorno fa che i due proprietari hanno appena registrato una nuova società con il nome di Con Mollica o Senza? Dark Kitchen, quindi una cucina che servirà di supporto al servizio di delivery. Sarà forse questa la prima sede?

Il successo di Con Mollica o Senza?: da paninoteca napoletana a fenomeno social

"Con Mollica o Senza?". È bastato un motto ripetuto senza sosta nella pagina TikTok di Donato De Caprio, salumiere napoletano da 4 milioni di follower, per creare un fenomeno social. Scene di vita quotidiana all’interno del primo locale di Napoli, Via Pignasecca 29, riprese dalla camera di De Caprio e poi diventate virali. L’arrivo dell’imprenditore bresciano Steven Basalari, anche lui seguitissimo su TikTok, porta il brand al passo successivo con l’apertura di diversi punti vendita a Milano, Roma. I due hanno sempre confermato la volontà di aprire anche in altre città italiane come Torino e Bologna, anche se non ci sono ancora dettagli ufficiali dall’azienda. Un format gastronomico semplice e veloce, dove si preparano le cosiddette marenne napoletane, dei panini imbottiti con salumi, verdure, sott’olio e formaggi. E ora il bis a Milano.