Il pilota della Ferrari Leclerc apre una gelateria a Milano coi fondatori storici di Grom?

Un ristorante? Una pizzeria? Nient’affatto. LEC, nome di questo progetto ancora top secret, è con buona probabilità una nuova gelateria che vede coinvolto il campione di Formula 1 Charles Leclerc. Il pilota monegasco del team Ferrari è infatti in procinto di aprire un suo locale a Milano, e nonostante ci sia riserbo assoluto su modalità, luogo e tipologia, possiamo ipotizzare che sia proprio una gelateria. A partire dai soci nel progetto: Federico Grom e Guido Martinetti, fondatori della catena di gelaterie italiane Grom poi ceduta a Unilever, oggi impegnati tra le altre cose in un progetto agricolo nelle Langhe. Insieme ai tre anche Nicolas Todt, figlio di Jean Todt, nonché procuratore sportivo (è l’agente di Leclerc) e imprenditore francese. Cosa sappiamo di LEC? Per conoscere il progetto bisogna aspettare metà aprile quando verrà svelato pubblicamente a ridosso dei giorni del Salone del Mobile, così come luogo e indirizzo d’apertura a Milano. Nel frattempo ecco alcuni dettagli trapelati da una dichiarazione dello stesso Leclerc.

LEC, la gelateria di Charles Leclerc a Milano. Ecco il comunicato

Da tempo circola la notizia di questa apertura, circondata da mistero e assoluta segretezza. Poi una dichiarazione, dello stesso Leclerc, diffusa con una nota stampa rompe il silenzio: “Un progetto per me molto speciale: una nuova, grande avventura intrapresa al di fuori del circuito di gara. Come atleta professionista è fondamentale per me mantenere uno stile di vita sano dove la mia performance è fortemente legata all'impegno, all'allenamento e alla forma fisica. Questo, tuttavia, non mi impedisce di concedermi qualche piccolo piacere proibito, in particolare quello di un cibo che adoro. Forse hai già capito quale”. E che possa essere proprio il gelato il piacere proibito di Leclerc ce lo può confermare la chiamata nel progetto di Federico Grom e Guido Martinetti. I due imprenditori dietro la nascita nel 2002 del brand di gelati Grom, diventata una catena internazionale e poi ceduta nel 2015 a Unilever, ora proprietari dell’azienda agricola Mura Mura nelle Langhe in Piemonte.

Che gelateria sarà LEC e cosa c’entra l’azienda di Grom e Martinetti in Piemonte?

Continua Leclerc: “Creare un prodotto che fosse delizioso e allo stesso tempo potesse far parte di uno stile di vita sano ed equilibrato come il mio è stato il punto di partenza di un viaggio personale, un percorso che ho amato e che desidero finalmente condividere con tutti voi”. Dunque prodotti di qualità, equilibrati, sani e gustosi, tutti indizi che possono far pensare come parte degli ingredienti utilizzati possano provenire proprio dall’azienda agricola Mura Mura di Grom e Martinetti. 30 ettari di terra, a Costigliole d'Asti, tra Langhe e Monferrato, coltivati a vigneti e frutteti, non molto distanti dal Relais Le Marne, di proprietà di Martinetti. Che la frutta possa direttamente arrivare da qui? Inoltre non è mai stata celata la volontà dei due imprenditori piemontesi di buttarsi di nuovo nel gelato, soprattutto investendo in macchinari e tecnologia all’avanguardia. Sarà forse questa l’occasione tanto sognata? Attendiamo l’11 aprile per la conferenza stampo di lancio di LEC, dove ogni dubbio verrà risolto.