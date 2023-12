Lo youtuber Mocho apre il suo secondo burger bar a Milano: “ho già venduto 70mila panini”

Mocho è decisamente noto sui social come il re dei burgers, youtuber e influencer da oltre 300mila followers he ha conquistato notorietà grazie alla sua passione per il cibo Made in Usa. E proprio da qui che è partito con l’apertura del locale Meat Crew, in Viale Bligny a Milano, fast food dedicato al famoso smash burger il panino con la carne schiacciata e croccante all’esterno. Pensate che un influencer non possa fare un locale dove si mangia davvero bene? Nulla di più superficiale perché da Meat Crew la qualità è elevata e le preparazioni a dir poco ben eseguite. Ora Mocho torna a far parlare di se con una seconda apertura a solo un anno di distanza dalla prima. Infatti un secondo Meat Crew aprirà sabato 16 dicembre 2023 alle ore 12 in Via Carmagnola 13, in zona Isola. Vi raccontiamo meglio di questo progetto e da dove è partito Mocho.

Meat Crew: il fast food dedicato al cibo Made in Usa a Milano

“Il grande successo del primo locale in Viale Bligny è stata la spinta per aprire un secondo locale” afferma Mocho che in meno di un anno è riuscito a vendere 70 mila panini, oltre 20 tonnellate di patate fritte e da inizio ottobre è sbarcato in esclusiva sulla piattaforma di delivery Glovo registrando oltre 7 mila ordini in soli 2 mesi. Numeri da capogiro per quello che è un fast food tutto incentrato sul cibo americano. Qui si consumano mostri sacri come il Mac’n’Cheese Burger con i maccheroni al formaggio (14,50€ solo panino) o il Chili Double Smash con pico de gallo e spicy cajun chili (15,50€ solo panino). Non mancano ovviamente altre specialità targate USA, come il Pastrami Sandwich (19€) o il Pulled Pork (13,5€). Tutto in versione smash burger: una particolare tecnica di cottura che sfrutta la reazione di maillard, ovvero una reazione chimica che avviene alle alte temperature e che trasforma le proteine della carne in quella gustosa crosticina che rende il burger così succulento.

Il secondo locale, da sabato 16 dicembre, sarà aperto 7 giorni su 7, dalle 12 alle 23. Il menu rimane invariato a cui si aggiungono novità che verranno svelate solo il giorno d’apertura. Il ristorante potrà ospitare all’incirca una trentina di persone e, come nel primo fast food, sarà disponibile un servizio di delivery in esclusiva con Glovo. “Da piccolo sognavo di avere un Fast Food, ora ne ho addirittura due. Grazie all’apertura in zona Isola ora copriremo anche un’altra area fondamentale di Milano e saremo in grado di raggiungere grazie a Glovo, molti più consumatori. Vogliamo dar modo alle persone di poter viaggiare negli States con i nostri smash burgers Meat Crew Capitolo 2”. Così ha commentato Mocho.

Chi è Mocho il content creator con oltre 300mila follower tra YouTube e Instagram

Il brianzolo Massimo Novati, conosciuto da tutti come Mocho, è diventato uno degli youtuber più famosi d’Italia quando si parla di food porn soprattutto all’americana. Nel 2018 approda su YouTube con una nuova serie di video per “Cucina da Uomini” dove trova spazio la sua passione per il junk american food e per il barbecue. Non si fanno attendere video-ricette che hanno come protagoniste i tipici piatti americani: mega hamburger, pizze xxl, burritos e tacos, e rivisitazioni di ricette italiane americanizzate dall’influencer. Nel 2020 è protagonista del suo primo programma tv “This is America” in onda su Food Network Italia, e dal 2022 anche imprenditore con il fast food Meat Crew, che oltre ai due locali conta anche un fast truck e un e-commerce con il merchandising.