Sta per aprire a Milano il ristorante dove si servono solo polpette (pure per dessert)

Si chiama Polpetta e sta per arrivare a Milano, in Via Tortona 21, ristorante tutto dedicato a una delle preparazioni più conosciute di sempre. La mitica polpetta, appunto, ricetta casalinga per eccellenza, ricordo dell’infanzia e dei pranzi in famiglia. La polpetta per molti è uno stile di vita, comfort food senza eguali, ricetta svuota frigo che non delude mai e che ora a Milano ha una nuova casa. A inizio dicembre infatti aprirà il quarto locale a brand Polpetta, primo a Milano, dopo le aperture romane che ne hanno confermato la fortuna: a Rione Monti, Trastevere e al Gazometro. Dietro ci sono quattro soci: lo chef Giovanni Nerini, Andrea Laurenza, Alessio Di Cosimo e Salvatore Iannicelli. Ma cosa si mangerà da Polpetta? Ve lo diciamo qui in anteprima.

La polpetta: ricetta condivisa in ogni parte del mondo

Tutto ruota intorno alla polpetta. Non c’è famiglia infatti che non si sia almeno una volta cimentata in questa preparazione. Si deve forse tornare indietro al periodo dei persiani per trovare le origini della polpetta, per poi diffondersi in tutto il Medio Oriente, arrivare in Grecia e poi trovare la propria strada nell’Impero Romano. Ogni paese ha la propria declinazione: i falafel, condivisi dai paesi che affacciano sul Mediterraneo come Libano, Israele e Turchia, oppure le meatball americane vecchio retaggio dell’immigrazione italiana, e ovviamente le nostre polpette. Di lesso, di macinato, vegetariane, non c’è limite alla fantasia quando si parla di polpetta. Nessuna ricetta codificata, ognuno ha la propria e questo rende la preparazione la più versatile che si conosca, preparata da nord a sud dello stivale.

Milano e la polpetta: i famosi mondeghili

Milano non è di certo insensibile al tema della polpetta. Ricordiamo i mondeghili, la polpetta per eccellenza della città, piatto povero e nato secondo le leggenda in funzione anti spreco che oggi si consuma ovunque. A base di carne di manzo lessata, salsiccia e mortadella di fegato cotta, con l'utilizzo di pane raffermo, il mondeghili è un lascito della dominazione spagnola della città. Tornate nei menu dei ristoranti della città, i mondeghili si cuociono nel burro e vengono spesso accompagnati da maionese o salsa verde. Addirittura citati dal Manzoni nei Promessi Sposi, la polpetta di Milano è un piatto che ha ritrovato spazio e dignità

Polpetta: il ristorante a Milano dedicato alla mitica ricetta

Polpetta a Milano nasce con un’idea ben chiara: presentare la polpetta come pietanza principale di un percorso gastronomico tutto dedicato a lei. Troverete così le classiche (13,5€), fritte o al sugo di pomodoro con macinato di carne, con friarielli e salsiccia, oppure quelle d’ispirazione romana (13,5€): all’amatriciana, cacio e pepe, passando per le polpette di saltimbocca. D’ispirazione internazionale le polpette dal mondo: dal Giappone quelle di carne in salsa teriyaki (14,5€) alla Thailandia con quelle di gamberi al curry rosso thai con riso al vapore (15,5€). Non solo carne, infatti la carta del ristorante offre diverse polpette di pesce e verdure. Tra quelle di pesce troviamo le polpette al salmone zucchine al vapore servite con riso bianco, salsa ponzu ed erba cipollina (15,5€); mentre tra le vegetariane le polpette di melanzane, ricotta salata e timo, quelle di ceci o le polpette di zucca mantovana (13€). Inoltre tutte le polpette dle menu sono anche in versione gluten free.

Da Polpetta tutto l’intero menu è a base di polpette, che si possono trovare anche nei primi piatti: d’ispirazione americana gli spaghettoni freschi meatballs con polpette di carne, salsa di pomodoro, basilico e Parmigiano (15,5€), oppure I classici spaghettoni all’amatriciana (14,5€) e tonnarelli alla carbonara con guanciale e polpettine di pancetta (14,5€). Anche i dolci ricordano la forma tondeggiante di questa ricetta: dalla cheescake (7€) alle polpettine di cioccolato (7€). Un paradiso per gli amanti di questo piatto.