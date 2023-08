Tanto si è detto e tanto si è scritto a proposito delle difficili condizioni di lavoro dei rider impegnati nel delivery e delle inevitabili ricadute sulla qualità dei servizi ai consumatori. Ma le misure a sostegno di un settore letteralmente esploso dalla crisi pandemica in avanti sono di fatto poche. Un bel segnale arriva da Milano, con l’inaugurazione di un’area di sosta pienamente attrezzata all’interno del centro commerciale Bicocca Village, prima in Italia nel suo genere e destinata ai lavoratori delle consegne di cibo a domicilio.

Le iniziative del Bicocca Village di Milano

Lo shopping mall Bicocca Village non è nuovo a iniziative che guardano oltre la spesa le vetrine dei negozi. Per chi ci fa un salto — magari abbinando la visita a una mostra d’arte contemporanea al Pirelli Hangar Bicocca, a due passi — c’è la possibilità di partecipare a iniziative rivolte alla comunità e agli operatori che la animano. Dalle rassegne di musica e cultura di strada in collaborazione con l’Università Bicocca ai laboratori dedicati ai bambini; dagli eventi con organizzazioni di beneficenza a presentazioni e tavole rotonde sui temi della parità di genere.

Oltre alla possibilità — civilissima, effettivamente banale, ma spesso trascurata — di accedere liberamente al wifi e alle postazioni di ricarica per telefoni e device. Del resto è qui che nel lontano 2015 si provò a sperimentare il prototipo di “supermercato del futuro”.

L’area Pit-Stop Riders al Bicocca Village di Milano

A partire dal 1 agosto 2023, con un’inaugurazione alle 17 alla presenza di rappresentanti del municipio e del sindacato dei lavoratori del delivery, sarà ufficialmente aperta l’area “Pit-Stop Riders”. Una zona interamente destinata agli operatori impegnati nelle consegne food, uno spazio salubre dove saranno a disposizione acqua microfiltrata, una stazione di ricarica per bici e monopattini elettrici, colonnine usb per la ricarica dei telefoni e un banco con attrezzi per la gestione in autonomia di piccole riparazioni e manutenzioni.

I rider chiamati qui per prendere in carico le consegne dalla food court — popolata, tra gli altri, da Flower Burger, Wagamama e Fra Diavolo — potranno quindi usufruire di un momento di sosta e “ricarica” (in tutti i sensi) tra un viaggio e l’altro. Un ottimo esempio.