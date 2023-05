Non solo Fashion Week e Design Week. Nasce in città la Milano Gelato Week: prima edizione dedicata al popolare dolce italiano, dal 6 al 13 maggio 2023. Che Milano sia nota per trasformare ogni contenuto in una week, è cosa ormai nota: l’evento diventa una settimana di appuntamenti, un festival diffuso, sparpagliato per la città. Così anche in questo caso: una settimana di percorsi e tour che toccano i luoghi più importanti di Milano sempre col minimo comun denominatore del gelato.

Come si svolge la Milano Gelato Week

Milano viene divisa in 7 distretti, ognuno con una declinazione specifica che ricalca un po’ l’anima della zona. 7 percorsi che vogliono raccontare Milano non solo attraverso il gelato ma anche attraverso fashion, design, videogames, film, libri, passando per la musica e i cocktail. La Milano Gelato Week vuole essere dunque un connettore che porta a scoprire la città, toccando i suoi luoghi più importanti e invitando i partecipanti a scoprirli. Ogni percorso contiene 5 gelaterie e alcuni luoghi strategici segnalati su una mappa, per un totale di 35 insegne sparse per tutta Milano. A seconda del tema e quindi del percorso scelto, all’interno delle gelaterie si sfidano i partecipanti a svolgere alcuni giochi o risolvere enigmi, condividendo l’azione su Instagram. I migliori verranno ricondivisi. Quanto costa? Il biglietto è venduto a un prezzo di 5€ e offre una consumazione in ognuna delle 5 gelaterie del percorso scelto. Insomma, gelati a un euro. E 35€ di spesa massima per chi volesse davvero provare tutto nell’arco della week.

Quali sono i distretti della Milano Gelato Week?

Gelato Fashion è il percorso dedicato al re della Moda, Giorgio Armani e tocca i luoghi della città che lo rappresentano, come La Rinascente o il suo museo “Silos” in Zona Tortona. Nelle gelaterie del tour i partecipanti saranno chiamati ad abbinare il gelato al proprio outfit. Gelato Design porta alla scoperta dei capolavori della designer Gae Aulenti, tra Isola, Sempione e Città Studi, e si potrà ridisegnare il logo della gelateria e condividerlo su Instagram. Mentre gli amanti della letteratura possono svolgere il percorso che ripercorrerà il viaggio dei Promessi Sposi di Manzoni, da una porta all’altra, con Gelato Book: in ognuna delle gelaterie si troveranno frasi pronunciate da personaggi del libro e si sfiderà il pubblico a indovinare l’autore. Gelato Music è il tour che omaggia Giuseppe Verdi e La Scala, e tocca luoghi come il Conservatorio e la casa di riposo per musicisti: si chiederà di interpretare in maniera attuale le note di Verdi e ovviamente condividere il risultato sui social. Il cinema e Luchino Visconti sono il comun denominatore del percorso Movie: nei locali aderenti ci saranno frasi dei film del noto regista e il pubblico dovrà cambiarle collegandole in qualche modo al gelato. C’è anche il percorso Videogames (rappresentato da Leonardo Da Vinci) che parte dalla statua dell’artista in Piazza della Scala fino ai Navigli. In tutte le gelaterie vi aspetteranno alcuni dei giochi da lui inventati. Per concludere con il tour che ricorda l’anima più godereccia della città: Gelato Cocktail e l’omaggio a Davide Campari, inventore del celebre bitter. Qui gli ospiti dovranno inventare un nuovo gusto di gelato in base a degli ingredienti già assegnati a ogni gelateria.

Quali sono le gelaterie presenti? Ce n’è un po’ di tutto, ma alcune sono davvero tra le migliori della città. Dassie, Gelato e Champagne, Ciacco, Aivoglia e gelateria Latteneve, Gelateria Borsieri, Gelateria Milano, Gelateria Rossi, Artico Gelateria, Mara dei Boschi, Geko, Accademia 64, Freddo Gelato, Officine del Gelato, Sbam Gelati, Carmen Gelato, Gnomo gelato, Gelateria Rigoletto, Gelato For Run, Gelateria Della Musica, Gelateria Mistergel, Casimiro Gelateria, Il Negozietto Del Gelato Chocolat, Crema alta gelateria premiata cremeria, Iconico Gelato, Alberto Marchetti, Zero Gelato, Gelato 4Ever, Icebound, Oggi Gelato, Viel Gelati Milano, Wally Gelateria. Un modo per mettere al centro Milano e i suoi quartieri in modo esperienziale.