Il campione di caffè Aeropress ha aperto un bar a Milano e ci spiega questa tecnica

Che cosa è l’Aeropress? In qualche caffetteria di qualità e di ricerca o in qualche bar dove si servono caffè specialty avrete fatto caso a questa proposta in menu a fianco all’espresso e agli altri metodi di estrazione.

L’Aeropress. Che cosa è e quando nasce

L’Aeropress è un metodo di estrazione del caffè, uno dei più recenti perché ha debuttato sul mercato nel 2005 grazie ad una trovata dell’ingegnere-inventore Alan Adler. Si tratta di uno strumento semplicissimo ma allo stesso tempo perfetto dal punto di vista tecnico e oltretutto così economico (una caffettiera Aeropress costa 30, 40 o 50 €) da essere indicato anche per un utilizzo domestico. Una specie di caffè filtro a pressione, dove la pressione appunto si esercita grazie ad uno stantuffo in plastica azionato - in una direzione o nell’altra - dal barista, che una volta collocata la polvere di caffè all’interno e aggiunta acqua calda ad una determinata temperatura, fa percolare il caffè estratto nel recipiente esercitando una spinta dall’alto al basso.

Come si fa il caffè con l’Aeropress

L’Aeropress inoltre ha una versatilità accentuata dal fatto che appunto può essere adoperato in due direzioni, semplicemente capovolgendolo. Usato nella maniera classica emula di più un V60, dunque una estrazione da caffè filtro. Usato in maneira "reverse", invece, il procedimento è più simile ad una fench press, chiamando in causa anche la pressione.

Non ci avete capito nulla? Bene, proprio per questo siamo andati dal campione italiano di questa tecnica e ci siamo fatti spiegare in maniera chiara come si fa. Nel video si spiega come fare un caffè con l’Aeropress e il protagonista davanti alla telecamera è il giovane Nicolò Zorloni, che a inizio ottobre 2023 si è laureato Campione Italiano di Aeropress battendo una batteria di 27 concorrenti.

Nicolò Zorloni e Nudo Artisan Coffee a Milano

Tra l’altro Zorloni, che tra le tante attività da qualche anno fa il torrefattore col suo brand Nudo Artisan Coffee in società coi cuochi Giuseppe Lo Iudice e Alessandro Miocchi del ristorante romano Retrobottega, ha appena aperto a Milano la prima caffetteria di Nudo. Per cui è possibile passarlo a trovare sia per farsi preparare un Aeropress sia per assaggiare tutte le altre estrazioni oltre che per comprare i caffè di Nudo appena tostati. Prezzi? Espressi da 2 a 4€, cappuccino 3€, flat white 4€, caffè filtro da 6€ in su a seconda dei chicchi scelti; mentre i caffè di Nudo nella confezione da 250 grammi oscillano a seconda della provenienza e del pregio dai 12 ai 20 €. Nudo a Milano si trova negli spazi di Sidewalk Kitchens (dove un tempo c’era Bar Paura) e qui si può anche mangiare qualcosa da affiancare ai caffè, ad esempio con i lievitati di Nowhere (2,5€) e le focacce di Davide Longoni (4€).