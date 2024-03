La catena di bar Panini Durini di Milano chiude all’improvviso (per sempre?)

“Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo meraviglioso viaggio. Da domani, tutta la catena Panini Durini – Durini Milano, chiuderà le porte al pubblico. 12 anni di storia finiscono. Dal primo bar in via Durini, a Torino, a Genova. Fine”, questo l’annuncio sui social della catena di bar Panini Durini, fondata nel 2011 a Milano. “Vogliamo rubarvi questi ultimi 5 minuti del vostro tempo senza foto, senza reels, senza panini invitanti, senza cappuccini con latte art bellissima per fare un’ultima cosa: ringraziare tutti voi”. A cui seguono una serie di ringraziamenti per quello che sembra a tutti gli effetti un addio. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro.

La storia di Panini Durini a Milano

Panini Durini è stata la prima creatura imprenditoriale di Stefano Saturnino, di origini brianzole prima avvocato penalista, a 30 anni approda in uno studio di architettura, poi la carriera da imprenditore. Tutto parte dall’esigenza di creare un luogo adatto alla pausa pranzo, una via di mezzo tra il ristorante e il bar tabacchi, che si realizza nel 2011 con l’apertura del primo punto vendita in via Durini, che ha dato il nome all’impresa. Nel progetto, insieme a Saturnino, dal 2013 Ilaria Puddu che ha curato il marketing e la comunicazione, e Alessandro Di Pace, primo gastronomo del primissimo locale, che negli anni ha pensato alla formazione di tutti i dipendenti in cucina.

Cosa è Panini Durini

Panini Durini nasce come un nuovo concept di ristorazione nel segmento delle caffetterie dove si punta sui prodotti italiani, preparazioni fresche giornaliere, un ambiente piacevole senza troppe pretese e la replicabilità. Un luogo aperto tutto il giorno, dalle 8 di mattina alle 8 di sera con un’offerta gastronomica che si adatta a ogni momento della giornata. Si parte al mattino con brioches, lievitati da colazione, torte, pasticcini e tutto il comparto caffè, ma il fulcro è appunto la pausa pranzo. Un ampio menu con insalate, toast, tramezzini, focacce ripiene, bagel e una lunga lista di panini con tante farciture differenti. E poi una serie di piatti stagionali variabili. Il tutto a prezzi piuttosto competitivi per la città: si va dai 5,50€ del panino base ai 12€ di quello con il salmone, toast e tramezzini a 5€ e insalate dai 9 ai 12€.

L’espansione della catena e il cambio di proprietà

Negli anni i punti vendita si moltiplicano fino ad arrivare a 14 negozi distribuiti nelle aree centrali di Milano, più altri tre all’interno di centri commerciali, per poi continuare l’espansione fuori regione anche a Torino e Genova. Un format che pare essersi consolidato nel capoluogo lombardo e che nel 2017 chiude l’anno con un fatturato di 9,5 milioni euro e una proiezione di chiusura prossima agli 11 milioni per il 2018. Nello stesso anno la maggioranza delle quote di Pancioc spa, proprietaria del marchio Panini Durini, è passata dal fondatore Saturnino – che nel frattempo ha investito anche nel mondo pizza dando il via a numerose insegne divenute celebri, quali Pizzium, Marghe, Crocca, Giolina, nonchè la pasticceria Gelsomina – nelle mani di una società veicolo promossa da Nino dell’Arte attraverso la sua Astraco (società di advisory indipendente).

Nell’acquisizione ha co-investito il Fondo Impresa Italia gestito da Riello Investimenti Partners SGR. Con il riassetto societario il nuovo CEO Domenico Mazzeo prende il posto di Saturnino, rimasto socio di minoranza, mentre l’acquirente della maggioranza è un club deal, ovvero un insieme di imprenditori legati da uno scopo comune. In questo caso l’obiettivo strategico era quello di promuovere un ulteriore sviluppo del brand, in particolare con l’apertura di 20 nuovi punti vendita in Italia e all’estero nel corso di un triennio, con un investimento di 5 milioni. Progetti che non si sono mai stati realizzati e che anzi, dalle ultime notizie sembrerebbe avessero portato alla chiusura della catena. Possiamo parlare con l’amministratore delegato?, chiediamo ai social media manager che gestiscono il profilo instagram della società: “si è dimesso a novembre e nessuno l’ha sostituito…”