Mappa di 8 bar dove bere cocktail analcolici a Milano

Cocktail bar

Ugo Bar

Ugo è un cocktail bar attivo dal 2013 sul Naviglio Grande, con interni tutti carta da parati e boiserie e un bel dehors con tavolini per l’estate. I drink spaziano tra spiriti e ingredienti selezionati in tutto il mondo, ai quali si affianca una proposta di cucina giusta per l’aperitivo come per una cena a base di polpette e burger. Tra i signature della casa ci sono anche opzioni analcoliche, su tutte l’emblematico “L’Innocente”, una combinazione di bitter a zero gradi, acqua tonica e menta. Dichiaratamente “positiva, semplice e onesta”.