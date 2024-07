Cosa fare di buono a Milano dal 12 al 14 luglio 2024. Eventi, nuove aperture, aperitivi

Degustazioni di vini, mercati contadini, nuove aperture e tantissime novità che coinvolgono Milano anche durante questo weekend. Nonostante l’estate stia bussando alle porte svuotando la città quando non si lavora, c’è ancora tanto da fare per chi rimane a Milano. In questa nostra lista vi proponiamo un mini programma per vivere il weekend dal 12 al 14 luglio all’insegna della gastronomia.

La novità del momento

Luca Gelaterie Ha appena aperto Luca Gelaterie – Il Gelato di Compagnia, in zona Porta Vittoria. Un gelato artigianale che viene proposto ogni giorno in 14 gusti: dai grandi classici come pistacchio, nocciola IGP, fiordilatte e stracciatella, a quelli alla frutta, con prodotti stagionali italiani e a base acqua (vegani). Si può scegliere tra coppette o coni a partire da 3,50€ per due gusti fino alla coppetta maxi a 5€. Via Galvano Fiamma, 11 Via Galvano Fiamma, 11

La guida per il weekend

La mappa dove mangiare a un’ora da Milano D’estate, come le temperature iniziano a salire, cresce la voglia di evasione. Per questo vi consigliamo 20 locali a meno di un’ora da Milano per un pranzo tra il verde della campagna. In questa guida troverete trattorie lombarde, osterie regionali e ristoranti più creativi dove mangiare una cucina di buona qualità senza spostarsi troppo dalla città.

Nuove aperture della settimana

Fonzos NYC Fonzos NYC è un piccolo locale di street food nei pressi di Brera e Parco Sempione. L’ispirazione viene dagli Stati Uniti, come il nome stesso suggerisce: infatti da Fonzos si servono solo smash burger. I panini con la carne iper piastrata, sottilissima e succulenta, racchiusa in un bun morbido e dal sapore dolciastro. Un progetto giovane e metropolitano. Via Anfiteatro, 2 Via Anfiteatro, 2

Con Mollica o Senza? L’indiscrezione è che sta per arrivare un quarto locale targato Con Mollica o Senza?, la paninoteca più famosa dei social. I lavori stanno proseguendo in zona Loreto per quello che sarà il secondo locale a Milano, dopo la prima apertura in Piazza Diaz. Le star dei social Donato De Caprio e Stevan Basalari, imprenditori dietro il brand, replicheranno le monumentali file all’esterno? Forse no perché il posto sarà probabilmente solo un delivery. Apertura in circa un mese. Viale Brianza, 15 Viale Brianza, 15

Dove fare colazione

Fòla Una bakery di quartiere nel centro di NoLo, a nord di Loreto. Fòla è una pasticceria, gastronomia e bottega che di prima mattina sforna danesi, cookies, brownies, croissants (da 1,50€), banana bread con burro d’arachidi e cake al pistacchio. Chiedete il baulus (2€), una sfoglia con crema alle mandorle/frangipane, zucchero moscovado, uvetta e ananas. E si può anche fare pranzo con piatti esclusivamente vegetariani. Via Luigi Varanini, 12 Via Luigi Varanini, 12

La pizzeria del weekend

Modus Pizzeria I sapori, i prodotti e l’ospitalità del Cilento, zona della Campania, in questa pizzeria che ora ha fatto anche uno scintillante bis in Corso Magenta 25. Dietro il progetto l’imprenditore-pizzaiolo Paolo De Simone, tra i più conosciuti in città, che mette la sua terra natale in ogni singola ricetta. Immancabile la pizza marinara cilentana con capperi, acciughe e olive (16,5€), la tre pomodori (15€), la capricciosa alla maniera di Modus (16€). Da abbinare anche a una lista cocktail. Via Andrea Maffei, 12 Via Andrea Maffei, 12

Dove fare l’aperitivo

Faak Il nuovo locale della chef Viviana Varese nel quartiere di Scalo Farini a nord ovest di Milano. Un indirizzo eclettico e dai mille volti: pizzeria, bakery per le colazioni grazie al laboratorio di panificazione e ovviamente luogo dove fare l’aperitivo. Oltre ai classici della miscelazione anche un’ottima selezione di etichette naturali da accompagnare con piccoli snack o con i prodotti del banco. Via Arnaldo da Brescia, 5

Eventi del weekend

Mercato Contadino Il mercato contadino gestito dall'Associazione "Prendiamoci cura" si tiene il sabato mattina una volta al mese negli spazi del parcheggio di corso Europa all’angolo con via Cornaggia a Rho. Troverete prodotti a chilometro zero messi venduti direttamente da produttori indipendenti del territorio. Largo Agostino Casati, Rho

Sabato 13 luglio

Merate di Vino In provincia di Lecco, la terza edizione di Merate di Vino. Una grande festa dove assaggiare tra stand e banchetti di degustazione vini del territorio e prodotti gastronomici locali. Parteciperanno le cantine del Consorzio IGT Terre Lariane insieme a diverse aziende agricole. Inoltre food truck e assaggi di salumi e formaggi del territorio. Piazza Prinetti, Merate

Sabato 13 luglio

Notte rosa nel Parco Sempione Dietro questa notte rosa l’intramontabile Bar Bianco, all’interno di Parco Sempione. Una serata dall’aperitivo fino alle 2 di notte con musica, dj set, cocktail e cibo per festeggiare l’estate di chi ancora è in città.ù Viale Enrico Ibsen, 4

Sabato 13 luglio

Un’Ottima Annata – Open Wine Da Un’Ottima Annata, enoteca in Corso Sempione, una serata di degustazione con una doppia formula aperitivo che prevede anche l’open wine a 20€. In carta tantissime referenze vitivinicole da ogni parte d’Italia e in cucina specialità friulane e lucane. Via Giulio Cesare Procaccini, 66

Dal 13 al 14 luglio