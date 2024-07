Cosa fare di buono a Milano nel weekend dal 5 al 7 luglio 2024

Degustazioni di vini, aperitivi a bordo piscina al tramonto, nuove aperture e tantissime novità che coinvolgono Milano anche durante questo weekend. Nonostante l’estate stia bussando alle porte svuotando la città quando non si lavora, c’è ancora tanto da fare per chi rimane a Milano. In questa nostra lista vi proponiamo un mini programma per vivere il weekend dal 5 al 7 luglio all’insegna della gastronomia.

La novità del momento

Cucina Franca Non chiamatelo vineria con piccola cucina e neppure bistrot. Cucina Franca è il nuovo ristorante in zona Porta Romana creato da un gruppo di amici capitanati dagli chef Facundo Castellani e Gianluca Santamato. Piatti stagionali, materie prime di qualità e sapori provocatori che ricordano i viaggi dei suoi proprietari. La carta vini è semplice e non spaventa, con etichette naturali e non solo. Via Friuli, 78 Via Friuli, 78

La guida per il weekend

Le migliori terrazze per bere e mangiare Milano Dall’alto Milano ha tutto un altro fascino, grazie anche al suo profilo disegnato dai palazzi in continua crescita. Per questo vi portiamo a scoprire le migliori terrazze della città dove fermarsi al tramonto o dopo cena, per bere un cocktail e mangiare quando le temperature salgono. In questa guida vi abbiamo selezionato le più interessanti: 17 locali, bar e ristoranti che da nord a sud di Milano guardano l’orizzonte.

Nuove aperture della settimana

Uovodiseppia Ha appena inaugurato Uovodiseppia, il bistrot milanese dello chef stellato Pino Cuttaia. Si trova nel quartiere di Porta Nuova e porta in tavola i sapori della sua terra natale, la Sicilia. Una cucina più domestica, che racconta la tradizione sia a pranzo che a cena. Tra i piatti: risotto tenerume e cozze (28€), pasta con le sarde (28€), polpo allo spiedo (36€) e capocollo di maialino dei nebrodi (36€). Via Amerigo Vespucci, 11 Via Amerigo Vespucci, 11

Arket Cafè Arket Cafè si trova all’interno dell’omonima catena di abbigliamento, design e lifestyle appena aperta in Piazza Cordusio. Un caffè vegetariano e vegano firmato dallo chef svedese Martin Berg, dove trovare sandwich, wrap, insalate, gelati e lievitati per la colazione. Inoltre grande spazio agli specialty coffee, a rotazione, e in generale alla caffetteria: tra cappuccini, espresso, matcha latte, chai latte, e bevande fredde come iced americano, iced latte, tè al limone e limonate. Via Tommaso Grossi, 9 Via Tommaso Grossi, 9

Dove fare colazione

Slow Bread Un panificio nascosto all’interno di un cortile di Milano, dove trovare pagnotte, focacce e dolci da forno come plumcake, cinnamon bun, pan brioche, amor polenta e cookies. Una micro bakery nata nel 2016 da Michele Dogati e sua moglie Kaisli Kiuru e per entrare bisogna suonare il campanello. Via Achille Maiocchi, 29 Via Achille Maiocchi, 29

La gita fuoriporta

Agrivis A due passi dal centro ma in piena campagna, all’interno del Parco Agricolo Sud, c’è Agrivis una cascina sociale che unisce agricoltura biologica e inserimento al lavoro di persone svantaggiate. Qui si coltivano in campo aperto e in serra verdure stagionali ma anche fragole, lamponi, more, trasformate in passate, sughi, confetture, conserve e sott’oli. Durante i weekend si può fare visita alla cascina, partecipare alla raccolta dei vegetali e fare anche la spesa. Via Macconago, 68 Via Macconago, 68

Dove fare l’aperitivo

Straf Bar Per chi rimane in città nel weekend l’aperitivo è più che d’obbligo. Per questo vi consigliamo di andare allo Straf Bar, il locale che proprio quest’anno compie 20 anni d’attività. Un cocktail bar a due passi da Duomo che ha segnato la storia dell’aperitivo moderno a a Milano, un tempo dominato del buffet che oggi invece è sparito. Via San Raffaele, 3 Via San Raffaele, 3

Eventi del weekend

Pizza Week Milano La manifestazione che fa diventare Milano capitale della pizza italiana, organizzata da 50 Top Pizza. Più di una settimana di eventi, degustazioni, manifestazioni, cene a 4 mani, showcooking con la possibilità di assaggiare pizze in edizione limitata. Una prima edizione che ospiterà anche la cerimonia di premiazione 50 Top Pizza Italia 2024, che vedrà coinvolte le 100 migliori pizzerie italiane, prevista il 10 luglio nello storico Teatro Manzoni. Dal 6 al 13 luglio

Prezzo: variabile Dal 6 al 13 luglioPrezzo: variabile

Il Cafetero – Degustazione guidata Un evento per scoprire il mondo degli specialty coffee, organizzato da Il Cafetero uno dei locali milanesi che da sempre porta avanti la cultura del caffè di qualità. 3 tipologie di monorigine, cioè provenienti da singole piantagioni e singoli produttori distribuiti nei continenti africano, sudamericano e asiatico, da assaggiare in 3 estrazioni diverse. Via Rembrandt, 12

5,6, 8,10 luglio

Prezzo: 30€ Via Rembrandt, 125,6, 8,10 luglioPrezzo: 30€

Bagni Misteriosi - Sunday Sunset Cocktail Party All’interno di una delle piscine comunali più belle di Milano, a ridosso del Teatro Franco Parenti, una domenica di cocktail e musica al tramonto. AI Bagni Misteriosi ritorna l’appuntamento con l’aperitivo a bordo piscina dove condividere poke, focacce e drink. Via Carlo Botta, 18

Ingresso gratuito su iscrizione Via Carlo Botta, 18Ingresso gratuito su iscrizione qui

Macello! Il Festival Lo spazio industriale dell’Ex Macello si trasforma per alcuni giorni in un grande festival. Mercati vintage, aree relax e bambini, musica, dj set e ovviamente tantissimo cibo grazie ai diversi food truck chiamati per l’occasione. Tutto il migliore cibo di strada da gustare in questo weekend milanese. Venerdì 5 Luglio: 19-23:30

Sabato 6 Luglio: 11-23:30

Domenica 7 Luglio: 11-23:30

Ingresso gratuito su iscrizione Venerdì 5 Luglio: 19-23:30Sabato 6 Luglio: 11-23:30Domenica 7 Luglio: 11-23:30Ingresso gratuito su iscrizione qui