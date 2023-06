Il croissant è un classico della pasticceria europea. Nato in Austria nella seconda metà del 1600 giunse in Francia nel 1770, “importato” da Maria Antonietta, la moglie del re Luigi XVI. Originariamente era realizzato con una sorta di pasta di pane, ma si è trasformato nel XX secolo nella delizia a base di burro e pasta sfoglia a cui siamo abituati. Complici i social, ha subito nuove rivisitazioni nel corso degli ultimi anni e oggi si presenta nelle forme più innovative e con topping sempre più golosi. Ecco quali sono i formati di croissant che hanno scatenato il web e dove provarli a Milano.

Croissant cuore: Da Bar Paura presso Side Walks Kitchen in Via Bonvesin de la Riva 3, c’è un cornetto che celebra l’amore guarnito con topping deliziosi dal mascarpone (come se fosse un tiramisù) alla cioccolata bianca e lamponi. E infatti ha proprio la forma di un cuore.

Cube Croissant: Creazione super crunchy ideata prima di diffondersi nel mondo dal pasticciere svedese Bedros Kabranian che nel suo negozio di Stoccolma, Socker Sucker, gioca con forme e sapori del croissant cubico (qui ne abbiamo ripercorso la storia). È a tutti gli effetti un impasto fatto a forma di cubo che volendo si può anche farcire. A Milano è ribattezzato KuBo e si può gustare nella pasticceria culinaria Clèa di via Giacomo Boni.

Croissant XXL: Il cornettone è un’idea per il brunch perché si presta alla condivisione, pucciarlo nel cappuccino da soli però ha un fascino unico. Un po’ foodporn, un po’ vacanze ad Ischia. Dove? Da Aroma Napoletano in Via Traù, 2, specializzato in cornetti ischitani, sono così grandi che occupano un intero piatto da portata.

Croffle: Mezzo waffle, mezzo croissant è stato creato dalla pasticciera irlandese Louise Lennox e ha subito conquistato i social anche per la sua versatilità dato che si presta molto a varianti salate. Per prepararlo si prende un croissant e lo si passa nella piastra dei waffle. A Milano lo offre Oops Cafè in via Paolo Sarpi con un topping al caramello.

Cruffin: Da Egalité, boulangerie in stile francese a Porta Venezia, potete provare il risultato del matrimonio tra il muffin e il croissant, la creazione più celebre del pastry chef con base a New York Dominique Ansel. Con il topping al caramello diventa ancora più godurioso.