Quale sushi si ordina di più a Milano?

Il 18 giugno si celebra Sushi Day e per l’occasione sono state svelate alcune tendenze che riguardano il consumo a Milano di una delle pietanze più amate e apprezzate a Milano. A rilevarle e renderle note è Aji che, nato nel 2018, è il servizio di delivery del sushi più qualitativo della città. Con una sede di take away in Via Piero della Francesca 17 e un secondo punto vendita che molto presto aprirà nella zona sud di Milano in Porta Romana, Aji fa parte di IYO Group, il brand di ristorazione fondato a Milano da Claudio Liu che unisce l’impronta e la cucina orientale allo stile e all’accoglienza italiane. Oggi il gruppo comprende il ristorante stellato IYO, il locale con le preparazioni tradizionali giapponesi al banco IYO Omakase, AALTO che invece ha una cucina fine dining e infine il delivery Aji.

Il sushi è tra i cibi più apprezzati in Italia, in particolar modo a Milano dove continua ad essere molto richiesto soprattutto nei contesti da asporto o delivery, “la cucina giapponese si è evoluta molto in Europa, talvolta acquisendo declinazioni che si discostano da quella tradizionale” afferma Federico Zhu, co-fondatore di Aji insieme ai soci Claudio Liu e Yinlu Lin.“Rispetto ai diversi stili e tendenze di consumo oggi diffusi a Milano e nel mondo, crediamo non esista un modo giusto o sbagliato di degustare il sushi, ma tante interpretazioni, tra le quali ciascuno può scegliere”.