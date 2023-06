La sfida dietro The Döner Club è quella di rendere un luogo e un prodotto come il kebab qualcosa di cool e attrattivo, senza rinunciare all’essenza. E soprattutto divertente, stando a sentire i due soci e amici dietro a questo progetto che porta a Milano due nuovi locali dedicati al panino del Medio Oriente. “Il Kebab è popolare, democratico, è trasversale, piace a tutti dalla sciura ai più giovani” ci spiegano i due inventori del format The Döner Club che in primis vogliono scardinare il pregiudizio comune legato al kebab, il quale “molto spesso non ispira fiducia”. Due gli indirizzi a Milano: il primo aperto nel 2022 in Viale Monte Nero 50, l’ultimo invece a inizio 2023 in Viale Abruzzi 23. Obiettivo? Farlo diventare un format replicabile ovunque.

The Döner Club a Milano: come è nato

I due soci, che vogliono rimanere segreti, hanno un background particolare: prima nella moda poi nella ristorazione, con esperienze in giro tra Stati Uniti e Cina. Si conoscono, diventano amici e poi soci, tornano a Milano e decidono di aprire un locale dedicato allo street food per eccellenza: il kebab. “Volevamo elevare questo panino rispetto al panorama medio in città. Ci siamo chiesti come avremmo voluto il nostro locale, che estetica e immaginario, volevamo che parlasse il prodotto senza stravolgere la ricetta”. Dopo un po’ di ricerche in Turchia è nato il primo locale, principalmente dedito al take away e con possibilità di consumare al suo interno. Un bancone in stile classico, il doner che gira sullo sfondo e qualche seduta rialzata, perché The Döner Club vuole essere “una community di persone che ama il kebab e si incontra in questo spazio”. Un format divertente che sceglie come mascotte un piccione: “Il piccione è un animale da strada e allo stesso tempo lo troviamo in carta nei migliori ristoranti del mondo. Il nostro kebab si ispira a lui, un prodotto street ma elevato”.

The Döner Club: ecco com'è The Döner Club a Milano, le salse home made The Döner Club a Milano, la preparazione The Döner Club a Milano, la carne abruzzese The Döner Club a Milano, il kebab The Döner Club a Milano, dettaglio del menu The Döner Club a Milano, lo store in Viale Abruzzi The Döner Club a Milano lo store in Viale Monte Nero

The Döner Club a Miano: cosa si mangia

Due panini, il Doner classico e il Doner Club più ricco negli ingredienti. C’è cura nella selezione dei produttori, che vengono scelti tra piccole realtà in giro per l’Italia. Il pane arriva da un’azienda poco fuori Milano che prepara il tipico lavash armeno, molto simile a una piadina sottile fatta con acqua, farina e sale. Oppure la carne, che non arriva dalla Germania come in molti casi ma dall’Abruzzo. “Sono gli unici in Italia a fare il kebab e sono una realtà piccola che lavora carni esclusivamente italiane” ci spiegano “ci riforniamo da loro perché la qualità è superiore e possiamo scegliere tagli piccoli dai 15 ai 20kg che si consumano in fretta e quindi ci permettono di avere un prodotto sempre fresco”. Si può scegliere la carne di manzo o quella di pollo e tutte due contengono il 10% di tacchino al loro interno.

Il futuro di The Döner Club

Al momento stanno cercando un terzo locale in Duomo e nel futuro The Döner Club vorrebbe aprirsi a nuovi investitori diventando un franchising. “Siamo un format divertente e giovane, vogliamo coinvolgere più persone possibili a far parte di questa famiglia. A partire dai nostri collaboratori”. Recentemente hanno lanciato una linea di merchandising: ciabatte da mare e t-shirt da comprare nei locali o preordinandole su Instagram. I fornitori scelti sono marchigiani per i filati bio e i materiali. C’è storytelling anche sui cappellini.