Dove mangiare e bere bene tra i quartieri di De Angeli e Wagner a Milano

Ristorante

Ba Restaurant

Un locale di cucina cinese contemporaneo in uno spazio di design curato dallo studio Naos Design: pareti scure in cemento grezzo, tavoli in legno nero e mise en place ridotta ai minimi termini. Aperto nel 2011 dall’imprenditore cinese Marco Liu, già noto in città per altri ristoranti asiatici, Ba Restaurant è sicuramente tra i migliori indirizzi a Milano. i piatti sono quelli cantonesi ma rivisti in chiave moderna, senza snaturarne il concetto e il gusto: dim sum (15- 24€), noodles tirati a mano e conditi con diversi ingredienti (17-20€), pancia di maiale, gamberi fritti. C’è anche un menu degustazione complesso con più portate, per chi volesse fare un percorso completo tra i sapori di Ba a 135€.