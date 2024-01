La mappa per mangiare bene a Bormio e in Valtellina

Ristorante

Baita de l’All

Si trova in Alta Valtellina nel comune di Valdidentro a San Carlo, nel mezzo del cuore delle valli tra Bormio e Livigno. Agriturismo Baita de l’All, che è il nome anche della valle, si trova a 1400mt di altitudine ed è stato aperto da Maurizio Gurini e sua moglie Nazzarena. In cucina c’è il figlio Massimo che da ex nazionale di short track ha deciso di seguire le orme di famiglia e lavorare nel locale dei genitori. La cucina è tipica valtellinese con i piatti del territorio. Merita una visita anche per la capacità di aver creato tutt’intorno un sistema agricolo. Qui c’è anche un “campo di piccoli frutti”, come lo definiscono i proprietari, un orto in alta quota e una stalla con gli animali. Si può anche dormire alla Baita de l’All per svegliarsi tra le cime innevate.