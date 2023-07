A Milano un cocktail bar serve drink ispirati alle fermate della metro

L’idea viene da uno dei cocktail bar più influenti e autorevoli della città e di tutta Italia: il MAG conosciuto nel settore per essere uno dei maggiori innovatori in materia. MAG City è la nuova cocktail list per celebrare 11 anni dall’apertura del MAG, sui Navigli e i primi 3 anni del suo fratello minore (ma bellissimo), MAG Pusterla, nascosto dietro ad un giardinetto in via Edmondo De Amicis. Come fosse un fumetto è ispirata alle fermate della metro di Milano e illustrata da Giuseppe Camuncoli. Da Duomo a Maciachini, da Lambrate a Palestro, Milano si conosce e soprattutto si beve attraverso i drink di Flavio Angiolillo e soci.

La cocktail list MAG CITY: cosa si beve

In occasione del compleanno dei due locali, la nuova drink list ripercorre gli anni passati rivisitando i cocktail della stagione 2017 e inserendone dei nuovi, con un design e un format originale in chiave comics. Divertente e molto pop, il mondo MAG viene immaginato come popolato da supereroi che devono salvare la città, combattere il male (e la sete). 10 fermate della metro per 20 cocktail, considerando i due locali: Abbiategrasso, Monumentale, San Babila, Centrale, Maciachini, Sant’Ambrogio, Porta Genova, Duomo, Garibaldi, Palestro, ogni fermata viene raccontata con un drink e uno storyteling ad hoc. Come l’Ahmar Rehab, con note speziate ed arabeggianti per descrivere le zone di Abbiategrasso e Chiesa Rossa, oppure A Passo Duomo, un elegante cocktail stile aperitivo italiano per la zona del centro di Milano. Per il quartiere di San Babila è stato scelto un drink all’incenso per ricordare la vicina presenza dell’ossario di San Bernardino alla Ossa, mentre Palestro ha il suo drink rosa come rosa sono i fenicotteri nascosti nel palazzo di Villa Invernizzi.

Alcuni drink della nuova cocktail list del MAG Strano ma funziona Moonwalk El Brellin Carlone Apple Bite Apostonic Andate in pace A passo Duomo

Il Gruppo Farmily e i suoi locali

Il Gruppo Farmily possiede ben 7 locali a Milano: MAG Navigli, 1930 Cocktail Bar, Backdoor 43, Iter, MAG La Pusterla, La Bottega dei Cocktail di Flavio Angiolillo presso il Mercato Centrale di Milano e Tripstillery, la prima micro distilleria a Milano con all’interno un cocktail bar sotto i grattacieli di Porta Nuova. Progetto imprenditoriale legato all’industria del bere che negli anni è cresciuto esponenzialmente guadagnandosi una posizione di rilievo nel panorama internazionale. Mai fermi nello stesso punto, i 7 soci-fondatori-bartender-amici, Flavio Angiolillo, Carlo Dall’Asta, Marco Russo, Francesco Bonazzi, Benjamin Fabio Cavagna, Loris Melis e Lorenzo Raimondi, continuano a innovare e proporre idee alternative e sempre divertenti per i loro locali.