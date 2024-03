Cosa si mangia allo storico Mercato Wagner di Milano: i migliori banchi

Il Mercato Comunale Wagner prende il nome dal quartiere in cui è situato, nella parte ovest di Milano. Fondato nel 1929 e costruito in ferro, è il più antico mercato coperto della città, con una storia ricca e affascinante. Negli anni si è ampliato e sono arrivati nuovi banchi, oggi in tutto sono circa 30 gli artigiani, ognuno con i suoi clienti affezionati e le sue specialità. E qui non solo è possibile fare la spesa di frutta e verdura, carne, pesce e panificati, ma anche per un caffè al mattino con una crostata del forno, un pranzo a base di pizza e dim sum, ma anche un aperitivo a base di formaggi.

La riqualificazione del Mercato Wagner di Milano

Rispetto ad altri mercati che sono stati chiusi oppure che hanno dovuto lottare per resistere, il mercato Wagner ha sempre goduto di ottima salute. Frequentato da sempre dalla borghesia milanese, nonché da attori, politici e personaggi famosi, è un luogo dove fare una spesa di qualità e perdersi a chiacchierare con gi artigiani. Nel 2021 la struttura è stata ristrutturata grazie al Consorzio Mercato Wagner – vincitore del bando di concessione ventennale – che ha richiesto un investimento di 660mila euro. Infissi nuovi, impianto fotovoltaico, rifacimento degli impianti elettrico e idraulico e l’inserimento di un sistema di riscaldamento e raffreddamento. Oggi il mercato conta 46 posti di vendita assegnati a 28 commercianti. Un mercato piccolo ma dove si trova tutto ciò di cui si ha bisogno: fra macellerie, pollerie, pescherie, forni, botteghe di formaggi e proposte internazionali. E poi nella pizzetta al cento del mercato è stato aperto un bar, dove ci si può fermare nei tavolini a consumare ciò che è stato acquistato in loco. Ecco i nostri consigli per individuare i banchi più interessanti.

Pescheria Suigo

La Pescheria Suigo è l’unica attività che resiste dall’anno in cui ha aperto il mercato Wagner. Una tradizione di famiglia partita con Abbondanzo Suigo, poi con Franco e oggi con Fabio. Qui si trova ogni tipo di pesce, dai crostacei tra cui vongole, capesante, cozze ma anche pregiate ostriche Gilleardeau, ai molluschi, così come tantissimi tipi di pesce: scorfani, ricciole, sogliole, orate e san pietro popolano il ricco banco. E se fino agli anni ’80 la richiesta era soprattutto quella di pesce di lago, vista la vicinanza geografica, poi c’è stato il boom del mercato ittico. Col tempo hanno inserito anche i crudi, in particolare le tartare che possono essere prese e mangiate, e piccole preparazione gastronomiche tra cui il misto pesce per la pasta, l’arrosto di salmone e gli involtini di sogliola pronti da cuocere.

Elleesse Formaggi

Negozio di formaggi provenienti da tutta Europa di Stefano e Simone Lettieri, padre e figlio, che nello stesso mercato hanno anche una polleria (Elleesse Chicken) e il bar. Qui potrete trovare circa 200 referenze regionali, italiane e internazionali, con latte vaccino, di pecora, di capra e di bufala: dai latticini freschi ai formaggi stagionati, e anche una super selezione di erborinati. E poi formaggi d’alpeggio italiani e golose specialità d’oltralpe, da abbinare alle composte e mostarde. Tra le particolarità che propongono ci sono le torte di mascarpone che realizzano durante l’inverno in più versioni: alle noci, al salmone, ai datteri, al tartufo e al maron glacè sono le più richieste. La cosa bella è che al bancone ci si può anche sedere e fare uno spuntino o un aperitivo con taglieri di formaggi selezionati e alcuni salumi. Qui organizzano anche serate tematiche e degustazioni di prodotti.

Kiosko sushi and more

Primo sushi all’interno del mercato comunale di Piazza Wagner, aperto nel 2010 e rilevato 3 anni più tardi dal 21enne Chen Ziran, attuale proprietario. Qui il pesce utilizzato si professa di alta qualità: tonno rosso italiano, salmone biologico, branzino greco e ricciola italiana che arrivano giornalmente al mercato del pesce. La proposta spazia dai diversi tipi di sushi (nigiri, sashimi, futomaki e maki) alle tartare, dal chirashi (bowl di riso con pesce crudo o al vapore) ai vari antipasti asiatici tra cui gyoza, insalate di alghe e spiedini di pesce. Infine, i piatti caldi come noodles, zuppa di miso e riso salato con pesce o verdure, e i mochi gelato come dessert. Da bere birre giapponesi e sake. Il Kiosko propone anche servizi di catering esterni per eventi aziendali, feste, matrimoni e sushiman a domicilio.

Jin Mai

Tra le novità del mercato Wagner c’è sicuramente Jin Mai, insegna specializzata nei dim sum fatti a mano. L’offerta in generale si basa sui piatti tipici dello street food orientale, soprattutto cinese come riso saltato, ravioli al vapore o alla piastra con diversi ripieni, involtini primavera, baozi, spaghetti di soia e gai fan, ovvero piatti di riso al vapore con diversi topping (manzo, maiale alla cantonese Char Siu, gamberi, pollo, tofu e verdure). Da bere diversi tipi di bibite asiatiche in bottiglia, dai tè alle birre. Quest’attività ha a disposizione anche un’area attrezzata con circa 15 coperti.

Da Lalla

Nella panetteria di Ilaria ogni giorno vengono sfornati pane di diversi tipi, di grandi e piccole pezzature, dai filoni al pane casereccio, passando per i panini al latte. E poi ci sono grissini, focaccine, pizzette rosse, farinata, torte salate e pizze in teglia con diversi topping in base alla stagione, perfetti da addentare per pranzo o merenda. Ampia l’offerta di pasta fresca e dolci, dalle brioche per la colazione ai frollini, ma anche crostate e torte su commissione.

Gastronomia Ceba

Gastronomia e salumeria di qualità, dove trovare tantissime preparazioni pronte da portare a casa, e in alcuni casi anche da mangiare take away. Ceba infatti, è un vero e proprio laboratorio di cucina attivo dal ’94 all’interno del mercato comunale Wagner. Qui si possono trovare mondeghili, parmigiana di melanzane, lasagne, tortini di riso al salto, lonza tonnata, gnocchi alla romana, verdure cucinate in tantissimi modi e molto altro ancora. In aggiunta qualche prodotto da dispensa e gli ottimi salumi.