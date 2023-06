Fratelli Torcinelli a Milano. La nuova trattoria a Milano con bombette e street food pugliese

Era il 2019 quando inaugurava il primo locale Fratelli Torcinelli, uno street food pugliese con una materia prima di qualità sin dalla partenza. Un progetto firmato da Pietro Caroli, Vincenzo Critelli, Sebastiano Corno. L’idea? Ricreare l’atmosfera delle tipiche bracerie pugliesi in cui si sceglie il prodotto dal banco della carne, che poi viene cucinata sul momento e servita ai tavoli. Da poco l’attività si è trasferita in una nuova sede e in squadra è entrata anche Fabiana Monaco. Originaria di San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi e già chef del primo punto vendita, oggi Fabiana è sia in cucina che in società con Pietro, Vincenzo e Sebastiano.

Il nuovo locale è in Via Lodovico Muratori 6, a pochi passi da Porta Romana e non troppo distante dalla prima apertura di Corso di Porta Vigentina 38 (dove oggi invece c’è il progetto Razdora di chef Matteo Monti). Qui ci si può accomodare per una cena informale tra i tavolini interni o nel piccolo dehors su strada, tra piatti tradizionali, contorni e specialità del giorno rigorosamente pugliesi. Abbiamo chiesto a Vincenzo Critelli di raccontarci di più su questo trasferimento e sull’evoluzione del progetto Fratelli Torcinelli.

La nuova sede di Fratelli Torcinelli

“Prima avevamo uno spazio molto risicato sia in termini di sala che di cucina” ci dice. “Abbiamo iniziato a cercare un luogo che potesse accogliere più persone e dove poter lavorare in maniera più fluida. Nella prima sede c’erano solo sei tavoli interni, mentre ora è tutto più grande: abbiamo circa 30 posti dentro e una dozzina all’esterno”. Se all’inizio il progetto era partito con il format street food, dopo la chiusura a dicembre 2022 e la successiva riapertura a metà aprile 2023, l’attività si è rinnovata non solo nell’indirizzo ma anche nella proposta. Ora il locale ha tutto l’aspetto di una trattoria informale e anche l’offerta gastronomica è più corposa grazie soprattutto a uno spazio che permette di incrementare la preparazione dei piatti presenti in menu.

Cosa si mangia da Fratelli Torcinelli

“Siamo riusciti ad ampliare la carta, ora abbiamo per esempio 3 primi e una zuppa, abbiamo i contorni e ovviamente i secondi di carne”. Imperdibili sono infatti i torcinelli (17€ a piatto) – da cui il nome prende ispirazione - chiamati anche gnumeriedde. Si tratta di involtini di interiora di agnello (o di altri animali in certi casi) cotti arrosto e insaporiti in maniera differente a seconda della zona della Puglia in cui ci si trova. Ad accompagnarli non possono mai mancare le famose bombette (15€), sempre involtini ma stavolta di capocollo di maiale, spesso ripiene di caciocavallo e ricoperte da uno strato di panatura. Poi ancora la zampina (15€), tipica salsiccia a spirale anche questa cotta alla brace, la tartare di cavallo alla senape antica o sarde cirotane (13€) o le orecchiette del giorno (dai 12€ ai 14€). Tra le altre specialità pugliesi si può assaggiare anche la focaccia al pomodoro (5€), ciciri e tria (12€) o la pita di patate con mortadella e scamorza (7€). “Per il momento facciamo meno asporto ma abbiamo più clienti che si siedono e consumano in loco” continua, “siamo aperti a pranzo solo nel weekend, mentre la sera cominciamo il servizio tutti i giorni alle 19.30 solo la domenica sera e il lunedì rimaniamo chiusi. Non c’è una formula aperitivo ma se qualcuno si vuole sedere qui fuori, e aspettare la cena mentre si gode una bottiglia di vino con una focaccia, chi sono io per impedirlo?” conclude Vincenzo.

Per ora nessun progetto futuro da dichiarare: “tutto può essere ma al momento ci stiamo concentrando su questo nuovo posto, che è grande e totalizzante rispetto alle nostre energie. Stiamo prendendo le misure anche noi e siamo aperti solo dal 17 di aprile...”