Il tema di avvicinare i giovani all’alta cucina è sempre stato motivo di confronto tra gli chef. In questo caso ci pensa Daniel Canzian, con il suo omonimo ristorante a Milano, a proporre un menu dedicato a loro con prezzi contenuti. I ristoranti gastronomici sono costosi, impegnativi, non certo alla disponibilità di tutti. Figuriamoci per i giovani lavoratori o studenti ancora alle prese con un’instabilità economica che mette di fronte a delle scelte. L’idea di Daniel Canzian con il progetto Giovani Forchette è quella di avvicinare un target più giovane al mondo delle degustazioni gourmet: "Il menu nasce dalla volontà di far divertire tutti con la mia cucina, guidandoli nella scoperta di una proposta semplice e concreta, fatta di piatti genuini ispirati alla tradizione gastronomica italiana”, racconta lo chef a CiboToday. Vediamo quanto costa e come funziona. Senza dimenticare altre iniziative simili in Italia.

DanielCanzian Ristorante a Milano: il menu under 40

Un menu pensato dallo chef veneto, che fu uno degli ultimi allievi di Gualtiero Marchesi, per gli under 40. L’iniziativa Giovani Forchette prevede la degustazione di quattro portate in aggiunta al benvenuto dello chef: “Ho deciso di servire la proposta Giovani Forchette allo chef table, fronte cucina, così da garantire un dialogo diretto con i clienti, che possono respirare i profumi, ascoltare la brigata in fermento e osservare la creazione di ogni piatto perché, come dico da sempre, l'esempio è per me la più alta forma di insegnamento". Dice lo chef.

Menu primaverile con materie prime e sapori di stagione, piatti concreti e senza fronzoli. Il percorso degustazione costa 50€ (vini esclusi) a dispetto del normale costo che va dai 70€ ai 110€ a seconda delle proposte e del numero dei piatti. “Il menu varia quotidianamente a seconda del mercato e della mia ispirazione” dice chef Canzian “sarà possibile provare piatti come gli spaghetti integrali al granchio adriatico con salsa ai profumi d’oriente, o il risotto al limone con sugo d’arrosto e liquirizia”. L’offerta è disponibile dal martedì al giovedì nel ristorante di via Castelfidardo, angolo via San Marco, nel cuore del quartiere Brera.

DanielCanzian a Milano: alcuni piatti, il team e la sala Ristorante DanielCanzian a Milano, la costoletta Ristorante DanielCanzian a Milano, il team Ristorante DanielCanzian a Milano, gnochhi dorati e baccalà Ristorante DanielCanzian a Milano, lil granciporro in cassopipa Ristorante DanielCanzian a Milano, la graseola in stile veneziano

Il menu degustazione per i giovani: alcuni esempi in Italia

Una pratica non certo sconosciuta al mondo dell’alta cucina quella di avvicinare i più giovani con un menu a portata di portafoglio. Tanti gli stellati e i ristoranti gastronomici che negli anni hanno proposto dei percorsi degustazione più facili, come Niko Romito del Ristorante Reale in Abruzzo, Matteo Baronetto di Del Cambio a Torino, che aveva inventato i martedì under 30. Oltre a Canzian a Milano abbiamo raccolto anche altre proposte simili, in tutta Italia. All’Antica Corte Pallavicina, vicino Parma, c’è il pacchetto “50 anni in due”, dedicato alle coppie che non superano i 50 anni di età insieme con un menu speciale di 5 portate e di vini abbinati suggeriti dal sommelier della corte, con la possibilità di consumare una cena e dormire in struttura (solo cena 50€ a testa, cena e pernottamento 100€ a testa).

Oppure il menu del Ristorante Magnolia, due stelle Michelin, che permette una degustazione agli under 35 al prezzo di 100€. Anche Villa Maiella, in Abruzzo, con il suo “Piccolo Menu” si rivolge ai giovani, solo nei giorni feriali: 5 portate a 70€. In Veneto c’è il Ristorante La Corte che invita ad acquistare un pacchetto regalo under 30: aperitivo più 3 portate a 45€. In Offida, nelle Marche, all’Osteria Ophis si invitano i giovani a provare un‘esperienza gourmet: se avete meno di 25 anni il menu di 4 portate costa 35€.