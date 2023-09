Esce il 21 settembre 2023 la guida Bar d’Italia 2024 del Gambero Rosso, che fotografa lo scenario composito delle caffetterie e dei bar disseminati lungo la penisola. I riconoscimenti più alti, tre tazzine e tre chicchi, sono assegnati a 45 indirizzi, fatta eccezione per Molise, Calabria, Trentino-Alto Adige, Basilica a Sardegna. La guida poi riporta le segnalazioni degli altri migliori indirizzi di tutto il Paese.

Che cos’è oggi un bar?

Complesso anche l’inquadramento e la definizione di bar, in questo momento. La guida prova a rispondere così: “Cos’è oggi un bar? Un luogo dove la colazione, dolce e salata, si fa slow e sconfina nel brunch, dove la pausa pranzo valorizza sempre più i vegetali di stagione assecondando nuovi regimi alimentari e dove l’irrinunciabile rito dell’aperitivo è scandito da Spritz e calici di vino affiancati da cocktail list studiate, con interessanti proposte zero alcol o drink che esaltano il caffè, il tè o anche la birra. Insomma, un luogo in cui nulla è dato per scontato e l’innovazione è costante”.

I veterani della guida: premi ventennali

Ma in un paese in cui i bar sono sì patrimonio territoriale, ma anche un formato poco incline all’innovazione, ci sono alcuni indirizzi che fanno il pieno di consensi da tempo, resistendo al tempo e alle mode. In primis capita a quelle caffetterie che – da 20 anni – sono presenti in guida con il massimo del riconoscimento: Baratti & Milano a Torino e Converso a Bra, a cui si uniscono Biasetto a Padova, Tuttobene a Campi Bisenzio (FI) e Antico Caffè Spinnato di Palermo.

Eppure, nonostante il rito del caffè sia stato celebrato anche altrove, è la Lombardia, e in particolare Bergamo, la capitale italiana del caffè. Qui infatti gli indirizzi con il massimo del punteggio sono ben 10, disseminati in tutta la regione. E in particolare Bergamo e la sua provincia ne ospitano ben 5: in confronto a Milano (dove se ne contano solo 2) a Roma, (dove ne viene segnalata solo 1), o Napoli (1 solo indirizzo). Meglio invece Torino con 3 indirizzi, 4 Firenze (provincia compresa). Ancora bene l’Emilia-Romagna, dove le insegne con il massimo del punteggio sono 6, così anche il Veneto con 5 indirizzi. Ecco la lista dei tre chicchi e tre tazzine italiani:

Valle D'Aosta

Paolo Griffa Al Caffè Nazionale (Aosta)

Piemonte

Converso (Bra)

Baratti & Milano (Torino)

Caffè San Carlo (Torino)

Bar Zucca (Torino)

Liguria

Douce (Genova)

Murena Suite (Genova)

Lombardia

La Pasqualina (Almenno San Bartolomeo [Bg])

Marelet (Treviglio [Bg])

Morlacchi (Zanica [Bg])

Caffè Cavour 1880 (Bergamo)

In Croissanteria Lab (Carobbio Degli Angeli [Bg)

Bedussi (Brescia)

Colzani (Cassago Brianza [Lc])

Pasticceria Sartori (Erba [Co])

L'Ile Douce (Milano)

Pavé (Milano)

Veneto

Olivieri 1882 (Arzignano [Vi])

Il Chiosco (Lonigo [Vi])

Biasetto (Padova)

Amo (Venezia)

Grancaffè Quadri (Venezia)

Friuli-Venezia Giulia

Caffetteria Torinese (Palmanova [Ud])

Antico Caffè San Marco (Trieste)

Caffè Vatta (Trieste)

Emilia-Romagna

Gino Fabbri Pasticcere (Bologna)

Staccoli Caffè (Cattolica [Rn])

Bar Roma (Novellara [Re])

Gabriele Spinelli – Dolce Salato (Pianoro [Bo])

Rinaldini (Rimini)

Nuova Pasticceria Lady (San Secondo Parmense [Pr])

Toscana

Tuttobene (Campi Bisenzio [Fi])

Ditta Artigianale (Firenze)

Gilli (Firenze)

Paszkowski (Firenze)

Marche

Picchio (Loreto)

Umbria

Bar Molino Centumbrie (Magione [Pg])

Lazio

Spazio Bar e Cucina (Roma)

Abruzzo

Caprice (Pescara)

Campania

Sal De Riso Costa D'Amalfi (Minori [Sa])

Gran Caffè La Caffettiera (Napoli)

Puglia

300Mila (Lecce)

Sicilia

Caffè Sicilia (Noto [Sr])

Sciampagna (Palermo)

Antico Caffè Spinnato (Palermo)