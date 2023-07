10 pizze estive da provare a Milano e dove trovarle

La pizza non ha stagione, non importa quanti gradi siano o dove vi troviate: la pizza è sempre una buona idea. Il condimento invece, sì che può variare. Durante i mesi estivi ad esempio, Milano offre una varietà di pizze leggere, fresche e gustose che catturano sia all’occhio che al palato. Topping colorati che celebrano i sapori e i profumi dell’orto estivo, ma anche molti ingredienti aggiunti a crudo e qualche prodotto che arriva direttamente dal mare.

Tra le proposte alcune sono entrate a far parte dei grandi classici, come la Nerano, che ha trasferito sui dischi lievitati un condimento della pasta tipico dell’omonima località in Costiera Amalfitana, o la Fiori di zucca e alici che spopola non solo nella capitale. Basi bianche, tonno di qualità e verdure fresche (e frutta) sono tra i grandi protagonisti delle pizze estive. Ecco le 10 che vi consigliamo di assaggiare nelle migliori pizzerie di Milano.

L’Acquasale - Modus

Paolo De Simone mette il Cilento in ogni singolo aspetto del suo nuovo locale fra Porta Romana e Porta Vittoria. Non poteva che esaltare le sue origini anche con la sua regina dell’estate: l’Acquasale, con pomodoro fresco, mozzarella di bufala DOP, tonno di Palinuro, olive e filetti di melanzane.

L’Orto - Confine

Nomen omen per questa pizza coloratissima e gustosa. L’orto c’è e si sente, con ben 6 verdure differenti, praticamente tutto ciò che ha da offrire in questa stagione. Crema di patate, provola, peperoni, zucchine, melanzane, fiori di zucca, mandorle siciliane tostate, polvere d’aglio nero fermentato, basilico greco e olio extravergine di oliva monocultivar Carpellese.

Fichissima, Peschissima e Prugnissima - Denis

Non c’è l’ananas e non sono dolci, ma sono le nuove pizze fruttate di stagione di Denis. Si celebra l’estate con contrasti inaspettati che nascono dall’unione di ingredienti semplici, ma abbinati in maniera del tutto particolare. La Fichissima con fiordilatte, fichi freschi, lardo d’Arnad, mousse di ricotta di pecora brianzola, rosmarino e saba (mosto d’uva cotto), la Peschissima a base di fiordilatte, pesche grigliate, misticanza, fonduta di pecorino e salsa al Vermouth, e infine l’ultima arrivata, la Prugnissima con fiordilatte, prugne, carne salada trentina, robiola di capra e granella di nocciole.

La Tonno e Cipolle - Dav

Un classico dei classici ma in una versione sicuramente più accattivante che è andata a sostituire nell’insegna milanese dei fratelli Cerea, la Nuvola Tonno Tonnata, che era una rivisitazione del vitello tonnato. Si tratta di una pizza con cornicione ricoperta di crema di cipolla Giarratana, emulsione di peperone e tonno rosso. Ma anche tra quelle alla pala è un tripudio di topping estivi: tra la Wagyu con ricotta, pesto di rucola e bresaola di Wagyu e la Pizza e fichi con il Brillat-savarin, spalla cruda e fichi.

La Emilia - Corner 58 by Roberto Conti

Tra le pizze dell’estate di Corner 58 c’è sicuramente l’Emilia con crema di zucchine alla base, burrata fresca di Andria, gamberi crudi di Mazara del Vallo, gocce di salsa yogurt e chips di zucchine. A questa si aggiungono una serie di triangoli con base focaccia, farciti con diversi tipi di pesce e ingredienti a crudo.

Pizza Kebab - Crosta

Tra le contemporanee estive da Crosta trovate la Pizza Kebab. Viene farcita con carne di pecora al coltello preparata con aglio, cipolla, peperoncino, paprika affumicata, concentrato di pomodoro, prezzemolo. Poi una salsa bianca a base di: maionese, yogurt greco, succo di limone, erba cipollina e coriandolo. Infine, l’aggiunta di pomodorini arrosto, cavolo viola e lattuga.

L’Ortolana - Berberè

Tra le novità della stagione da Berberè (non solo a Milano) troverete la nuova versione dell’Ortolana con Zucchine al forno, patate schiacciate all’olio, provola affumicata, pesto di basilico con mandorle, pomodori datterini confit, basilico.

La Sardegna - Pizzium

Pizza che sa di mare? Da Pizzium tra le Regionali c’è la Sardegna con fior di latte d’Agerola, datterini rossi freschi, filetti di tonno, cipolla croccante e origano. Le parole d’ordine sono freschezza e mediterraneità. Per gli amanti delle pizze rosse e delle melanzane, che in questo momento sono nel loro periodo d’elezione, ci si sposta in Sicilia: pomodori pelati, melanzane e scaglie di ricotta salata stagionata.

Da Paestum al Cervati - Da Zero

Novità dell’estate 2023 con mozzarella di bufala, pomodorini datterini gialli, olive ammaccate Presidio Slow Food, filetti di tonno e origano “Incontro”. Una pizza semplice, quanto golosa, che omaggia il territorio da cui provengono i suoi ingredienti.

Alici e fiori di zucca - Marghe

Una pizza tipicamente laziale che dalla capitale è arrivata un po’ ovunque, ed è una delle più richieste per l’estate. Da Marghe la fanno con qualche piccola aggiunta, che la rende ancora più golosa: alla base passata di datterini gialli, fior di latte d'Agerola, alici di Cetara, fiori di zucca, olive caiazzane Presidio Slow Food, peperoncino, basilico fresco e olio EVO biologico.