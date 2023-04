A Milano apre Trattoria Sincera: "prepariamo solo ricette lombarde"

Recentissima apertura a Lambrate per il progetto Trattoria Sincera a Milano. Dietro ci sono gli imprenditori che, sempre a Lambrate, hanno lanciato il locale Fred - giusto di fronte alla trattoria - e alla Barona hanno messo a punto Arca (uno dei neo-aperti cocktai bar di Milano che abbiamo segnalato in questa imperdibile mappatura). In cucina invece c'è l'ultra-milanese Federico Boni, chef autodidatta cresciuto gastronomicamente grazie agli insegnamenti della bisnonna cuoca di Casa Savoia. Boni si era messo in luce negli ultimi anni da Sottobosco, valente osteria in zona Corvetto-Prada; finita quell'esperienza è arrivata l'opportunità di concepire da zero un nuovo progetto ed ecco la nascita di Trattoria Sincera.

Trattoria Sincera a Milano: esclusivamente piatti lombardi

Identità di questa nuova insegna? La cucina lombarda oltre ogni ragionevolezza: estremismo regionale. Qui tutto proviene dal territorio. E non solo: "non facciamo neppure la pastasciutta, non era tradizione della Lombardia, qui si mangiavano magari gli gnocchi, sicuramente tanto riso, poi c'era il mais ma di certo non si coltivava grano per cui niente pasta. Neppure nel menu veloce del pranzo" spiega Federico Boni a CiboToday. Lombardi sono anche tutti gli ingredienti base delle preparazioni, l'intera carta dei vini, degli spumanti, degli amari (alcuni provengono dalla nuova Tripstillery in Gae Aulenti), delle birre, delle bevande analcoliche. Il locale fino a non troppe settimane fa era un bar cinese, oggi ha le sembianze di una trattoria qui da sempre grazie a un indovinato restauro: un altro pezzetto di rigenerazione gastronomica dell'area di Lambrate - Casoretto. Le sale sono due, una fronte strada, una un po' rialzata sul retro, dopo la cucina. Una caratteristica specifica di Trattoria Sincera? La salumeria. All'ingresso del locale, sulla destra, c'è un bancone di gastronomia e dietro se ne sta un banconista intento a tagliare prosciutti, affettare mortadelle di fegato di maiale, violini di capra, lardi, nervetti e bresaola della Valtellina selezionati da Marco D'Oggiono. E poi, sempre qui in zona salumeria, ci sono i formaggi: grande la scelta dai prodotti di montagna come il Formai de Mut dell'Alta Valbrembana fino a quelli della bassa, come la Raspadura di Lodi, pronta a essere raspata proprio sul bancone vicino ai grandi vasi trasparenti di mostarde e marmellate fatte in casa.

Cosa si mangia da Trattoria Sincera

Mondeghili con una buona salsa di senape e paprika (7,5€), il risotto alla milanese mantecato col midollo (14€), il convincente risotto all'aglio nero con rognoncini di coniglio (14€) e poi i tipici pisarei e fasoi (9€). E la cotoletta? "La cotoletta" spiega lo chef Federico Boni "la faccio piccola e alta, umida dentro, secondo me non ha senso andare in giro a cercare i migliori allevamenti di bovini e poi fare l'orecchia d'elefante che mortifica la carne subordinandola alla panatura; a pranzo la facciamo ma col maiale, mai col vitello". E in effetti la cotoletta alla milanese di Trattoria Sincera (22€) è da provare. Così come l'ossobuco di vitello in gremolada (16€). Ci sono poi la sontuosa pernice farcita con frutta secca (20€), ricetta di Boni che avevamo già assaggiato da Sottobosco, il lavarello arrosto e lo scamone di agnello con gruè di cacao e friggitelli (21€). Tra i contorni ci sono alcune chicche (i papaveri saltati in padella, 5€, o l'insalata di erbette selvatiche, 7€) che arrivano qui grazie al rapporto con Guido Botticelli, noto procacciatore di cose buone e rare conteso dai ristoratori milanesi. Trattoria Sincera è aperta anche a pranzo: ci sono i tre grandi classici (cotoletta, ossobuco e risotto giallo) e poi alcuni piatti più semplici, a prezzi più contenuti: risotto senape e carne salada (11€), tagliatelle al sugo d'arrosto (8€), gnocchetti al Raspadura (9€). "Siamo aperti da neppure una settimana, ma già il quartiere inizia a darsi appuntamento qui".