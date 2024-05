Fare una vera colazione giapponese in questa bottega orientale a Milano costa 12 euro (solo 4 posti)

Emoraya è un bistrot giapponese nei pressi del quartiere Chinatown, a Milano, ora anche negozio di alimentari e oggettistica. Infatti ha aperto non molto distante dall’indirizzo del bistrot, in Piazza Baiamonti 4, Emoraya Shop: negozio di prodotti alimentari giapponesi e luogo dove fermarsi anche per la colazione o un pranzo veloce. Come ci ha spiegato Takato Sato, uno dei soci dei due locali insieme allo chef Shun Himeno, Emoraya Shop è il fratello minore del ristorante Emoraya. Stessa filosofia e materie prime, da portare a casa o da consumare all’interno del piccolo locale che ha solo 4 posti a sedere.

Emoraya Shop: il negozio d’alimentari dove fare la spesa

“Emoraya Shop ha aperto a ottobre ed è nato come negozio dove poter acquistare prodotti tipici dal Giappone” ci racconta Takato Sato, anche responsabile di sala. Si può trovare di tutto: dai condimenti alle salse, dai preparati istantanei alle verdure e piatti congelati, ma anche carne, pesce e pasta. “Abbiamo un’ottima selezione anche di bevande alcoliche. Sake, whiskey, liquori come lo yuntaku che è una specie di bitter del nostro paese fatto con il goya, un vegetale di Okinawa, da servire liscio o con ghiaccio” racconta Sato. Qui si possono acquistare anche ceramiche: “Al momento abbiamo una collaborazione con studio Uzu a Milano, che fanno dei bellissimi oggetti che rispecchiano il nostro stile”. Quindi piccoli vasi, piatti, tazze, e Sato ci anticipa che presto arriveranno altri oggetti dal Giappone realizzati da giovani designer e artisti.

La colazione tradizionale giapponese da Emoraya Shop

Emoraya Shop non è solo un negozio. Infatti in questo piccolo spazio allestito in maniera impeccabile e con un gusto sobrio, si può anche fare colazione. Al centro di Emoraya Shop c’è infatti un tavolo per 4 persone dove viene servita la colazione in stile giapponese (12€): “Non è dolce come quella classica italiana ma salata. Comprende una zuppa di miso, che a differenza di quelle che si trovano in giro già preparate facciano noi in casa. Si tratta di un brodo di pesce nel quale poi inseriamo alcune verdure fermentate. Si aggiunge anche un onigiri di riso e del tè giapponese” racconta Takato Sato. Anche il panorama delle bevande è interessante: macha latte, cold brew e una selezione di tè.

Da Emoraya si può anche fare pranzo, seduti o ritirando alcuni piatti d’asporto. “Abbiamo delle bento box da portare via o mangiare qui. C’è sempre il riso, che può essere bianco o con l’anguilla, poi una proteina che cambia spesso: pollo oppure pesce cotto in maniera semplice. Aggiungiamo anche delle verdure in salamoia e fresche” racconta Sato. La bento box per il pranzo costa 15€ e si possono anche aggiungere gli onigiri di riso (3€), i famosi triangoli con il ripieno di tonno o salmone. Molti sono i piatti che girano: come l’okoyadon ovvero la ciotola di riso con frittata, oppure la shiratama zenzai cioè la zuppa di fagioli. E verso sera, prima della chiusura, si può passare per bere una birra giapponese.

Emoroya: bistrot dove trovare piatti e ricette dal Giappone

Emoraya Shop è l’ultimo nato in casa Emoraya, ristorante aperto a novembre 2022 e subito diventato punto di riferimento per gli amanti del cibo giapponese. In cucina c’è lo chef Shun Himeno che prima lavorava nell’acclamata Gastronomia Yamamoto. “I piatti di Emoraya sono quelli più rappresentativi della cucina tradizionale giapponese. Ricette semplici come il mizoremi ovvero pollo che viene marinato e poi fritto con una salsa fresca al daikon, oppure il riso con l’anguilla laccata, la lingua di manzo stufata e poi passata alla griglia”. Una cucina pulita e schietta, che fa scoprire i piatti casalinghi del Giappone: “Da Emoraya le ricette sono quelle di casa, i piatti delle mamme e delle nonne”. E si scopre che non c’è solo pesce, come molti erroneamente sono portati a pensare: “Abbiamo molta carne in menu. C’è il wagyu che scottiamo leggermente, oppure lo utilizziamo per fare le nostre polpette fritte. Poi consiglierei la bistecca alla brace”. Un piatto che non si associa immediatamente al Giappone, anche se Takato Sato ci spiega che è molto comune. Emoraya è un locale elegante e sobrio, così come è pulita la sua cucina che è una rappresentazione fedele del Giappone. Senza stereotipi né sovrastrutture.