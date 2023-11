Si chiama Forrest in Town il nuovo condominio di Milano a forma di antico borgo rurale inaugurato il 21 novembre 2023 in via Zumbini 39, nell’ex area Galbani nel quartiere un tempo periferico della Barona. Un progetto di rigenerazione urbana nato dalla collaborazione tra l’azienda Agricooltur e i developer immobiliari del Gruppo Building, presentato come etico, sostenibile ed efficiente. Un complesso residenziale urbano con un orto a disposizione dei condomini che potranno avere germogli e verdura fresca ogni giorno. Si tratta di un orto di coltivazione fuori suolo, ovvero areoponico, che permette alle piante di svilupparsi fuori dal terreno e con numerosi vantaggi in termini di sostenibilità.

Forrest in Town: il condominio con l’orto condiviso dagli abitanti

L’idea di rendere i condomini più verdi e sostenibili non è del tutto nuova a Milano. Infatti Forrest in Town si inserisce in questo trend di bio-architettura che vede lo sviluppo del settore edilizio affiancato a progetti di rigenerazione green. Una corte interna di 450mq dove si sviluppa il giardino a uso collettivo a cui si affiancano tre linee di coltivazione dedicate all’agricoltura aeroponica, progettate dall’azienda italiana Agricooltur, realtà nata nel 2018 da un’idea di Marco Bartolomeo Divià, Alessandro Boniforte, Stefano Ferrero. L’orto condiviso provvederà dunque all’approvvigionamento degli abitanti di Forrest In Town, e si prevede la coltivazione di quasi 22mila ortaggi e micro ortaggi, tra cui erbe aromatiche e insalate. Ma come funziona una serra areoponica?

Le piante, in sospensione fuori dal terreno, ricevono acqua e sostanze nutritive dalle radici in un ambiente completamente controllato che riduce quasi del tutto la diffusione di parassiti e malattie tipiche della coltivazione in terra. Un nuovo metodo in sperimentazione per la coltivazione, che permette di risparmiare fino al 98% di acqua e di avere piantine fresche tutto l’anno. Inoltre altro beneficio di questo metodo produttivo è la riduzione del 10% sull’uso dei fertilizzanti normalmente utilizzati in agricoltura, limitando così anche lo sfruttamento del suolo. La conduzione della serra è affidata ad Urbancooltur, un’applicazione tramite la quale i condomini possono ordinare e ritirare in portineria i prodotti nei giorni e orari stabiliti. Inoltre una volta portate vie dall’orto, le piantine raccolte possono continuare a vivere nella propria abitazione tramite il sistema Microhortus, di cui ogni unità abitativa è dotata, che replica in sostanza l’ambiente d’origine.

Chi c’è dietro Forrest Town: Agricooltur e Gruppo Building

Forrest in Town è un progetto del Gruppo Building, firmato dallo studio DFA Partners di Daniele Fiori in collaborazione con Boffa Petrone & Partners. La realizzazione dell’orto è nata grazie alla sinergia con Agricooltur, che si è distinta per la brevettazione di questo sistema di agricoltura aeroponica e innovativa presente anche in molti ristoranti in giro per l’Italia. “L'agricoltura aeroponica nelle abitazioni rivoluzionerà la nostra visione tradizionale dell'agricoltura. Attraverso l'uso di tecnologie avanzate, possiamo trasformare i palazzi in ecosistemi di produzione alimentare sostenibile. Questa soluzione innovativa ci consente di coltivare cibo di qualità direttamente nei luoghi in cui viviamo, garantendo una catena di approvvigionamento più corta, a centimetro zero nel nostro caso", dichiara Bartolomeo Marco Divià, CEO e fondatore di Agricooltur. Un nuovo modo di intendere la vita urbana è forse possibile?