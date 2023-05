Una settimana di eventi dedicati alle politiche alimentari di Milano, con al centro il dibattito sul futuro della città tramite inclusione e sostenibilità ambientale. Il Forum del Cibo, dall’8 al 13 maggio, prende in prestito il modello dei festival diffusi nei quartieri e propone 36 appuntamenti: eventi, incontri stampa, street action, attività didattiche e attività nelle mense scolastiche. Primo nel suo genere, il Forum del Cibo si inserisce come costola all’interno di un progetto internazionale Food Policy, lanciato nel 2015, che vede il Comune di Milano come capofila con la collaborazione di Fondazione Cariplo. Obiettivo? Promuovere la cultura del cibo in ottica di sviluppo, pari opportunità e lotta allo spreco. Vediamo di cosa si tratta.

Gli eventi di Forum del Cibo 2023

Il Forum del cibo inizia lunedì 8 maggio in Fondazione Feltrinelli, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, per poi toccare tutti i quartieri. Ci sono i talk aperti al pubblico con istituzioni e associazioni, gli hub di quartiere dove partecipare attivamente alla lotta contro lo spreco per capire come viene recuperato il cibo, e infine le attività didattiche organizzate con il sostegno di scuole e università, nelle cascine e nei quartieri. Orti urbani, webinar sulle politiche agricole periurbane, laboratori su api e miele, tra le tante attività. Ruolo chiave quello dei giovani, coinvolti e sostenuti nel programma con una serie di incontri e tavole rotonde all’interno dei luoghi più rappresentativi della nuova Milano.

Il ruolo delle scuole e le attività didattiche

Tante le attività educative e didattiche sul sistema alimentare rivolte ai più piccoli. Come l’iniziativa “Un Cuoco per Amico”, grazie alla quale i cuochi e le cuoche di Milano Ristorazione visiteranno oltre 220 scuole durante l’ora del pranzo per rispondere alle domande dei bambini. Verranno inoltre consegnate oltre 70mila copie di “Milano mangia locale” libretto in cui Comune di Milano e Milano Ristorazione raccontano le filiere dei prodotti dei menu scolastici. Si parte con una sorpresa: nella giornata dell’8 maggio per ricordare la tradizione gastronomica meneghina verrà servito in tutte le scuole come dessert il Pan de Mej, antico dolce aromatizzato con fiori di sambuco essiccati. Forum del Cibo 2023 è dunque un momento di confronto tra cittadini, istituzioni e partner su temi urgenti come aiuto alimentare, mense scolastiche, spreco e politiche di sviluppo, per toccare con mano il tema del cibo sano e sostenibile, vivendo in prima persona il lavoro delle amministrazioni e associazioni.

Il programma giorno per giorno di Forum del Cibo 2023

Lunedì 8 maggio

Ore 9.30-13.30 – EVENTO APERTO AL PUBBLICO – Cibo sano e sostenibile per il futuro della città. Le proposte dei giovani per la Food Policy del Comune di Milano, @Sala Polivalente, Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio 5

Ore 16.30-18.00 – EVENTO ISTITUZIONALE E ONLINE – Consiglio Comunale di Milano, @Palazzo Marino, Piazza della Scala 2

Ore 16.30-17.45 WEBINAR – Linguaggi del cibo e promozione di stili alimentari sani dall’infanzia all’adolescenza. Online

STREET ACTION FOOD WAVE

Podcast Forum del cibo, a cura di Juice it up (durante evento di apertura Forum)

Food Wave Info Point, a cura delle associazioni giovanili partner del progetto (durante evento di apertura Forum)

Mappatura interattiva della Food Poicy, a cura di Le Strade (durante evento di apertura Forum)

Clicca qui per il programma e i link per registrarsi

Martedì 9 maggio

Ore 11:30 - 13:30 – EVENTO APERTO AL PUBBLICO – Impact financing: framework and solutions for investing in urban food policies – Food Trails, @Cariplo Factory, Via Bergognone angolo via Tortona, 34

Ore 14:00 – 15:00 – EVENTO APERTO AL PUBBLICO – Ti presento l’Hub Lambrate, @Hub Lambrate, via Bassini 26

Ore 14:30-16:30 – EVENTO APERTO AL PUBBLICO – Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare: da progetto pilota a politica di successo, @Sala Camerana, Assolombarda, via Pantano, 9

Ore 16:30-18:00 Webinar – Cibo e sostenibilità: connessioni e percorsi educativi possibili. Online

STREET ACTION FOOD WAVE

Ore 9:30 – 13:00 Workshop sugli orti urbani presso parco del Ticinello, a cura di associazione Le Cavallè

Clicca qui per il programma e i link per registrarsi

Mercoledì 10 maggio

Ore 11:30-13:30 – EVENTO APERTO AL PUBBLICO – Comunità di pratiche sulle mense universitarie: azioni di divulgazione sulle diete sane e sostenibili, aula 14, primo piano, @Università Bocconi, via Sarfatti 25

Ore 14:30-16:30 – EVENTO SU INVITO – Dialogo di Mercato per gli acquisti pubblici della ristorazione scolastica, @Sogemi – Business Center, via Cesare Lombroso 54

Ore 19:00 – 20:00 –EVENTO APERTO AL PUBBLICO – Dialoghi per l’ambiente – Pianeta cibo: Cibo, libertà democrazie, @BAM

STREET ACTION FOOD WAVE

Ore 11:00 – 12:30 Food Wave info point, a cura di ESN Milano Unita (durante evento presso Università Bocconi)

Clicca qui per il programma e i link per registrarsi

Giovedì 11 maggio

Ore 14:00-15:00 – EVENTO APERO AL PUBBLICO – Ti presento l’Hub Isola, @Hub Isola, via Borsieri 2

Ore 14:30-17:30 – EVENTO APERTO AL PUBBLICO – Comunità di Pratica sul Dispositivo di Aiuto Alimentare, @Palazzo Moriggia, via Borgonuovo, 23

Ore 18:00-20:00 – EVENTO APERTO AL PUBBLICO – Ti presento l’Hub Gallaratese, @Hub Gallaratese, via Appennini 50

Ore 16:30-18:00 WEBINAR – Fare l’orto per comprendere il mondo: piccoli cittadini crescono. Online

Clicca qui per il programma e i link per registrarsi

Venerdì 12 maggio

Ore 10:00-16:00 – EVENTO ISTITUZIONALE – Mense scolastiche: opportunità e leve per l’innovazione e il cambiamento nelle città italiane, @Sala Alessi, Palazzo Marino, Piazza della Scala 2

Webinair tematici per la condivisione delle esperienze: sistemi di controllo del servizio di refezione, sistemi tariffari del servizio di refezione e EU Child Garantee, rapporto con l’utenza del servizio di refezione, @Palazzo Marino, Piazza della Scala 2

STREET ACTION FOOD WAVE

Ore 9:30 – 13:00 Laboratorio di agricoltura periurbana al Parco del Ticinello, a cura di associazione Le Cavallé

Clicca qui per il programma e i link per registrarsi

Sabato 13 maggio

10:30 – 13:00 – EVENTO APERTO AL PUBBLICO – Foody e il mercato ittico di Milano. Conoscere e scegliere il pesce promuovendo sostenibilità e salute, @Mercato Ittico, SogeMi, via Cesare Lombroso 53

Clicca qui per il programma e i link per registrarsi