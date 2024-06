A Milano Disney+ regala gelati (di qualità) ispirati alle serie TV. Solo per 5 giorni

Non pensiate sia una cosa per bambini: Disney+ con una nuova iniziativa per gli appassionati di serie e cartoni è con gli adulti che sta parlando. In alcune giornate calendarizzate infatti, cinque in tutto, la nota compagnia di streaming regalerà a Milano, ovviamente fino ad esaurimento scorte, gelati ispirati nei gusti alle serie più amate dalle attuali generazioni. Da The Bear (di cui è in arrivo in estate la nuova attesissima stagione) a Grey’s Anatomy, Da Shogun a The Walking Dead.

Gelati in omaggio in una delle migliori gelaterie di Milano

Succederà nelle giornate dal 28 giugno al 2 luglio (questi gli orari: dal 28 al 30 giugno, dalle 15:00 a mezzanotte, mentre 1 e 2 luglio, dalle 18:00 a mezzanotte). La sede è la gelateria Out of The Box di Via Malpighi 7, (tra le migliori gelaterie della città, secondo la nostra mappa che potete leggere qui), dove verranno realizzate 8 diverse creazioni artistiche, anticipate da bellissime illustrazioni, e regalate ai clienti maggiori di 18 anni chiaramente fino ad esaurimento scorte.

I gusti di gelato ispirate alle serie TV

Ecco le serie abbinate ai nuovi gusti: The Bear con spaghetti di gelato alla crema con salsa di fragole e ribes, foglie di basilico fresco; Shōgun con fiore di loto di gelato al pistacchio con lampone essiccato, bastoncini di cioccolato e biscotto con crest di Toranaga; Grey’s Anatomy con affogato di gelato al caffè take-away; Only Murders in the Building con scena del crimine con gelato al mango, cioccolato e cono ripieno di panna; The Kardashians con rosa di gelato al caramello salato e fragola con diamantino di zucchero; I Simpson con donut con semifreddo alla panna e passion fruit con zuccherini colorati; How I Met Your Mother con boccale di gelato alla nocciola con panna montata; The Walking Dead con Foresta di gelato al cioccolato fondente, alberelli di rosmarino e stella da sceriffo di frolla.