Nel vicolo più affascinante e nascosto di Milano apre la distilleria che fa gin su misura

Una distilleria nascosta in uno dei vicoli più belli, amati e fotografati di Milano, sul Naviglio Grande, nuova nata della famiglia del cocktail bar Gin012. Siamo su Vicolo dei Lavandai, scorcio quasi pittoresco a margine del Naviglio, dove si trova dal 2014 questo locale specializzato nel gin. Tanto da aprire ora una micro distilleria su misura come appendice al cocktail bar. Si chiama Gin012 Distillery, un laboratorio che dal 1° marzo 2024 entra in attività per creare distillati su misura. Infatti i maestri distillatori Fabio Arcadipane, Giacomo Ducoli, Alessandro Pasqualotto, già barmen del gin bar GinO12, saranno i creatori di alcune ricette che possono essere acquistate, degustate al bar, e non da ultimo aiuteranno i clienti a creare il proprio gin su misura.

La distilleria di Gin012 che nasce in soli 4mq

Gin012 Distillery è una micro distilleria che affaccia proprio su quel Vicolo dei Lavandai che tanto ricorda la vecchia Milano così legata all’acqua. Il suo nome ricorda l’uso storico del vicolo, una lavanderia a cielo aperto dove le donne del tempo lavavano panni e biancheria intima. In questo vicolo, infatti, c’è una deviazione delle acque del Naviglio che creano un piccolo ruscello coperto da una tettoia negli ultimi tempi assai ammalorata purtroppo. Qui si apre una porta che nasconde una piccolissima stanza di soli 4mq dove si può creare il proprio gin personalizzato.

Questo anche grazie a “Gina”, la macchina distillatrice proposta dal gruppo di lavoro, un piccolo alambicco protagonista durante il periodo della pandemia per i gin tonic da asporto. Qui si potrà scegliere tra diverse spezie, erbe, frutti, essenze, per creare il proprio gin: basilico, bergamotto, camomilla, cannella, cedro, cardamomo, eucalipto, o fragola, lampone, ancora lavanda, nocciola, zenzero, rabarbaro e tanti altri, creando la propria selezione fino a cinque gusti diversi (indicando anche l'intensità). L’ordine può anche essere fatto anche online e la bottiglia da 500ml verrà recapitata a casa in massimo 72 ore, al prezzo di 35€.

Gin0122 il cocktail bar dedicato al gin sui Navigli di Milano

Gin012 è un cocktail bar nato nel 2014 sul Naviglio Grande, tra i pionieri della riscoperta del gin proprio poco prima della grande ondata del distillato in città. Nato come bar del ristorante Officina12, questo locale negli anni ha costruito una solida reputazione per numero di etichette e importanza di bottiglie, con oltre 100 referenze tra grandi e piccole distillerie nel mondo. Una mecca per gli amanti di questo prodotto, qui da provare nei grandi classici come il gin tonic o il Martini, oltre ai diversi signature. E ora anche una distilleria che accompagna il consumatore all’interno del complesso mondo di uno dei distillati più fortunati di sempre, il gin.