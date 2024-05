I migliori ristoranti in centro a Milano (ma senza spendere troppo)

Ristorante

La Vecchia Latteria

In un angolo nascosto proprio affianco al Duomo di Milano, c’è una vecchia latteria che non smette di attirare clienti. Un po’ per il suo spirito vintage, che ricorda proprio quello delle latterie di una volta, un po’ per il suo menu totalmente vegetariano e vegano a poco prezzo. Si trova in una piccola traversa di Via Torino, lontano dal caos del centro, e c’è bisogno sempre di prenotare. Si mangia anche parecchio bene in questo locale storico ancora lasciato come negli Anni ’70: tavoli in legno, piastrelle ai muri e vecchie foto alle pareti. Il menu si compone di diversi piatti e si può anche optare per la formula menu completo a 30€. Tra le specialità: verdure al forno, gnocchi ai fiori di zucca, formaggi alla piastra, tomini con funghi porcini, sfogliatine di mele e strudel alla lucana.