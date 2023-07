Cornetti e brioche, panini iper imbottiti, birrette ghiacciate, salamelle XXL, luci al neon, chioschi e baracchini: mangiare di notte a Milano è una successione di luoghi pittoreschi e indirizzi da scoprire quartiere per quartiere. Un’attività che non è solo riservata ai nottambuli della città ma a tutti coloro che cercano anche solo uno spuntino notturno, per poi tornare a letto. Compito non sempre facile visto che Milano non ha una grandissima varietà di locali che tirano fino a tardi. Proprio per questo motivo vogliamo aiutarvi con questa selezione tra i luoghi dove poter rifocillarsi anche quando tutto il resto è ormai chiuso. Ecco a voi 9 indirizzi per mangiare di notte a Milano, quando il sole tramonta e ci si avvicina un nuovo giorno.