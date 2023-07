Inaugurate altre due fermate della linea metropolitana M4 a Milano. Si tratta di San Babila e Tricolore, due snodi fondamentali in città e che oggi grazie alla nuova linea blu saranno servite in maniera più capillare. Intanto Linate è collegato col cuore della città in 11 minuti netti. La M4 inizia così a popolarsi di fermate, che salgono a 8 sulle 21 totali (verranno tutte aperte il prossimo anno): Linate, Repetti, Forlanini, Argonne, Susa, Dateo, e ora Tricolore e San Babila. E qui entriamo in gioco noi: dove possiamo rifocillarci nei pressi delle fermate della nuova linea? In questa guida vi portiamo a conoscere i migliori locali, ristoranti, bar vicino alle fermate della M4

Cooperativa la Liberazione - Repetti

Un vecchio circolo, di quelli che non si trovano quasi più in città perché fagocitati dalla vita moderna. Cooperativa la Liberazione è quella buona dose di nostalgia e romanticismo di cui non ci si stanca mai: circolo ARCI, rifugio di anziani partigiani di un tempo e curiosi di oggi, che si fermano qui per un bianchino e una partita a carte. Recentemente è stato anche ristrutturato, senza però togliere quella patina da osteria del passato. Il dehors esterno è piacevole nei mesi più caldi quando si viene per mangiare anche un boccone: alla Cooperativa la Liberazione si mangia lombardo con piccole incursioni di cucina internazionale.

Via Lomellina, 14

0283641757

Chiosco Valeria e Brunella - Argonne

Non c’è animale notturno o fanatico dello street food più godurioso e calorico che non conosca in città il chiosco di Valeria e Brunella. Faro salvifico per quanto riguarda la fame più incontrollata, a qualsiasi ora del giorno: bibite XXL, panini super size con strati di piacere, patatine fritte, salse e soprattutto la simpatia e cortesie delle due signore, qui sempre presenti. Prezzi popolari e contenuti (dai 2€ ai 5,50€).

Piazza Andrea Fusina, 3

Onest - Susa

Vino naturale, caffè specialty, lievitati e piatti da condividere, con un’attenzione dichiarata al mondo della sostenibilità. Aperto dalla colazione al dopocena, Onest è un indirizzo dove fermarsi durante tutto l’arco della giornata, ogni momento con una propria offerta. C’è una piccola carta di vini artigianali al calice, per il resto si può selezionare dall’ampia offerta di bottiglie. Da abbinare ai vini ci sono i taglieri di formaggi a latta crudo, i friggitelli con il sale maldon, i salumi, la giardiniera fatta in casa e il babaganoush da pescare dalla carta degli aperitivi.

Via Gerolamo Turroni, 2 sito

3518578998

Locanda del Menarost - Susa

Se vi trovate nei pressi della fermata Susa, passate alla Locanda del Menarost, indirizzo di cucina meneghina. Tutto nel menu parla di tradizione lombarda, grazie anche ai produttori che vengono selezionati tra quelli delle campagne vicine: tagliatelle allo stracotto d'anatra (12€), risotto con pere caramellate al miele, pannerone lodigiano d.o.p. e nocciole tostate (12€), coniglio con patate al forno, olive taggiasche e pinoli (18€). Un posto nato nel 2012 dall’impegno di Stefano Bonfanti e sua mamma Lorena e che orgogliosamente rivendica le proprie origini lombarde, tanto da ricevere dalla Camera di Commercio il marchio DeCa, denominazione di cucina ambrosiana.

Via Giuseppe Compagnoni, 24 sito

0273951036

Pan - Dateo

Colazione, brunch, pranzo, Pan è il nuovo indirizzo di Alice Yamada e lo chef Yoji Tokuyoshi vicino la fermata Dateo. Una bakery contemporanea, un wine bar di nuova generazione tutto costruito sul binomio Giappone/Italia. Troverete pane integrale, baguette, shokupan, il morbido pane in cassetta giapponese, ma anche colazioni dolci e salate e piatti per il pranzo come i soba serviti con verdure (14€), o la pappa al pomodoro (12€). Buonissimo il kare pan, un bombolone salato ripieno di curry vegetariano giapponese, panato con panko e fritto; oppure il cream pan un pane morbido con ripieno di crema pasticceria.

Via Leopoldo Cicognara, 19 sito

3408551831

RODI - Dateo

Il mare, il Piceno e le Marche, fil rouge di RODI il cui nome è un omaggio a uno storico peschereccio degli anni ‘70. Si trova vicino la fermata Dateo e nasconde al suo interno un backyard dove fare l’aperitivo nei mesi estivi. Tanti piccoli piatti per accompagnare la bevuta: olive all’ascolana (porzione 8€), crescia con ciascuolo (5€), pollo fritto (9€). Tra i drink ottimo il Rody Mary, un bloody mary rivisitato e buone le referenze di vini dalle Marche e dal resto d’Italia.

Via Gustavo Modena, 26 sito

Gattò - Dateo

Questo piccolo bistrot lo trovate in zona Dateo dal 2004. Un luogo caldo e familiare, vagamente retrò, con un servizio semplice ma attento e sempre cordiale. La cucina spazia tra ricette di origine napoletana, qualche incursione francese: come il gattò-mouche, uno sformato caldo e morbido di patate (15€), oppure i paccheri di Gerardo di Nola con il sugo rosso di ragù napoletano (17€). Più in generale la cucina di Gattò parla di Mediterraneo e utilizza prodotti freschi che arrivano dalla Campania, Abruzzo e in generale dal sud d’Italia.

Via Castel Morrone, 10 sito

0270006870

13 Giugno - Dateo

Da oltre 30 anni questo ristorante propone una classica cucina di mare siciliana. Un ambiente ricco di dettagli, con un pianoforte nella sala principale che nelle serate del weekend vede spesso il suo proprietario, Saverio Dolcimascolo, cimentarsi in un piacevole piano bar. Cucina di grandi materie prime: involtino di melanzane alla siciliana (20€), pasta con le sarde (22€), busiate trapanesi (22€), cous cous di pesce (48€) e bavette con ricci di mare (limitatissimi al base al mercato, 28€). Non mancano grandi piatti di crudi, tartare e pescato del giorno. Fermata Dateo.

Via Goldoni, 44 sito

02719654

Loste Cafè - Tricolore

In zona Tricolore, Loste Cafè è la bakery di impronta nordica che piace a tutti. Merito di Stefano Ferraro, che è stato capo pasticcere del Noma di Copenaghen (uno dei ristoranti più premiati al mondo) e che ora trovate in questo locale. Colazioni sia dolce che salate: come il bun al cardamomo con glassa al caffè che ricorda gli aromi nordici, oppure le brioche ripiene di prosciutto e taleggio oppure speck e mostarda.

Via Francesco Guiccardini, 3 sito

Lievità Sottocorno - Tricolore

Fermata Tricolore. Lievità Sottocorno fa parte del gruppo Lievità, nato nel 2015 e con altri 5 indirizzi all’attivo per tutta Milano. Due spicchi per la guida del Gambero Rosso, Lievità propone una pizza in stile napoletano creata dal maestro pizzaiolo Giorgio Caruso, attento a impasti, lievitazione e ingredienti. Si utilizzano solo farine semi-integrali di tipo 1 o farine 100% integrali al farro monococco (disponibile tutti i giovedì in ogni punto vendita), macinate a pietra e lavorate in purezza per conservare tutte le proprietà nutritive. Lunghe lievitazioni dell’impasto (dalle 24 alle 48 ore), realizzate in modo indiretto attraverso il metodo della biga, che consente un utilizzo inferiore di lievito per un impasto ancora più leggero e fragrante.

Via Pasquale Sottocorno, 17 sito

Mezè - Tricolore

Cucina libanese in zona Tricolore, dove è possibile scoprire una tradizione fatta di assaggi da condividere e una proposta gastronomica che miscela ricette casalinghe e cultura street food. In cucina c’è lo chef Maradona Youssef, impegnato nel weekend nel servizio della classica colazione sia dolce che salata. Mezè in arabo significa antipasti: un invito a provare i diversi piatti che escono dalla cucina e che fanno il giro del Libano, come lo stinco di vitello servito con yogurt, i falafel, la salsiccia speziata con glassa al melograno. Non mancano tante proposte vegetariane.

Via Sottocorno, 19/a sito

0252809202

Da Giacomo Milano - Tricolore

Una vera e propria istituzione a Milano, aperto nel 1958 e trasferitosi nel 1989 nella storica sede di via Sottocorno. Oggi Da Giacomo Milano è un classico della ristorazione meneghina, che contempla un universo di locali che girano attorno al capostipite. Qui si viene per respirare il clima e l’atmosfera di una trattoria di inizio ‘900, elegante e borghese nello spirito: boiserie, stucchi, archi e a terra un pavimento di graniglia a disegno. Da oltre 30 anni punto di riferimento per una cucina di mare a partire da grandi classici come gli spaghetti con le vongole, l’insalata di mare e la zuppa di pesce. E i prezzi? Antipasti dai 24€ ai 35€, primi piatti dai 20€ ai 40€, secondi dai 22 ai 38€.

Via Pasquale Sottocorno, 6 sito

0276023313

Nottingham Forest - Tricolore

Un cocktail bar che per anni ha segnato il mondo della mixology non solo di Milano ma di tutta Italia. Il suo proprietario, Dario Comini, infatti è uno dei guru della miscelazione contemporanea, capace di avere portato i principi della cucina molecolare anche nei cocktail. Il locale è un mix di stili e contaminazioni: Caraibi, Oriente, Africa, con pezzi e oggettistica proveniente dai numerosi viaggi di Comini. Drink eclettici e tecniche d’alta cucina alla fermata Tricolore della M4.

Viale Piave, 1 sito

L’Achimia - Tricolore

La quota stellata alla fermata Tricolore della M4 arriva dal Ristorante L’Alchimia, capitanato dallo chef Giuseppe Postorino. Tratto de L’Alchimia è la chiarezza nei piatti e la leggibilità del menu che non vuole stupire a tutti i costi, ma essere chiaro e diretto. Una netta matrice italiana, nelle ricette e negli ingredienti: gnocchi di patate croccanti, garusoli e ragù di fave e piselli (28€), bottoni di borragine alla parmigiana, vichyssoise e limone nero Persiano (30€) e piatti classici come la costoletta alla milanese (42€). Possibilità di farsi guidare dal percorso degustazione dello chef: 5 portate a 120€ con bevande escluse. Scendete in cantina, a fine cena, che ne vale la pena.

Viale Premuda, 34 sito

0282870704

Sidewalk Kitchen - Tricolore

Si definiscono un collettivo alimentare, un insieme di diverse realtà tutte in ambito enogastronomico, formate da 5 cucine e una caffetteria che servono cibi e bevande su strada. Sidewalk Kitchen, in zona Tricolore, può essere considerato come un agglomerato di locali street food che propongono diversi piatti: c’è lo smash burger di Chuck's NYC, il katsusando di Katsusanderia, il vino naturale di e/n enoteca naturale, i croissant di Bar Paura, i supplì romani (e non solo) di Ape Cesare e la pizza di Favola. Dal pranzo alla cena.

Via Bonvesin de la Riva, 3 sito

3888354209

Gong Oriental Attitude - Tricolore

Cucina orientale in chiave contemporanea, questo è il mantra di Gong un ristorante che si trova in zona Tricolore e che fa del concetto di fusion la sua chiave di volta. Infatti la sua cucina travalica i confini della Cina e dell’Oriente in generale per unirsi armoniosamente con il resto del mondo, per un risultato che convince anche a distanza di anni dalla sua apertura. Di proprietà della famiglia Liu, qui troverete la bravissima Giulia Liu capace di avere fatto cambiare idea a tutta Milano sulla cucina cinese, elevandola. Interni eleganti, impiattamenti sofisticati, Gong è sicuramente tra i migliori locali fusion di Milano.

Corso Concordia, 8 sito

0276023873