La provocazione che arriva da Iter, uno dei apprezzati cocktail bar di Milano, nasce dalla curiosità verso uno degli argomenti del momento: l’intelligenza artificiale e i suoi possibili utilizzi, anche nell’ambito della miscelazione. Una drink list interamente creata dall’AI e poi rimaneggiata dai bartender di Iter che sfida i clienti a capire cosa è umano e cosa non lo è. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale già in alcune occasioni, interrogandoci sul futuro della ristorazione e della gastronomia in generale a fronte dell’avvento di sistemi sempre più precisi. Il dibattito non è scontato e riguarda un po’ tutti i campi, con i lavoratori di oggi che si chiedono se queste AI andranno a sostituire le proprie mansioni in un futuro prossimo. I ragazzi di Iter ci spiegano meglio come è nata questa idea che unisce macchina e natura, con una cocktail list ispirata alla Norvegia e in arrivo a settembre.

Iter e la cocktail list creata dall’intelligenza artificiale

“L’idea è nata a fronte di questa tendenza a interagire sempre di più l’AI” ci spiega Carlo Dall’Asta, partner del Gruppo Mag e Farmily, di cui Iter fa parte. “Ci piaceva l’idea di stuzzicare il cliente e invitarlo a riflettere su questi sistemi sempre più presenti nelle nostre vite: cosa è reale e cosa non lo è?”. Da qui nascono 8 cocktail creati con ChatGPT, un chatbot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico sviluppato da OpenAI: in poche parole l’utente fa una domanda e l’intelligenza artificiale risponde, stimolata dalle risorse infinite della rete. Il risultato è una drink lista fatta a quattro mani, dove l’intelligenza artificiale ha un peso preponderante.

“Abbiamo utilizzato ChatGPT, un'intelligenza artificiale open source, per creare le ricette dei nostri drink. Abbiamo iniziato a dialogare con il modello AI, ponendo domande sempre più specifiche e rielaborando poi le risposte ottenute. Siamo riusciti a sviluppare otto drink unici, interamente creati dall’AI, che abbiamo poi consegnato ai nostri bartender perfezionandole ulteriormente con tocchi personali” dice Carlo Dal’Asta, immaginando un futuro distopico alla Black Mirror dove la macchina prende il sopravvento sull’uomo.

La nuova cocktail list di Iter ispirata alla Norvegia

Fonte d’ispirazione e input iniziale per la nuova cocktail list la Norvegia, per un motivo particolare. “In questa dicotomia tra uomo e macchina, tra reale e artificiale, tra scienza e natura, abbiamo pensato di prendere come spunto questa nazione incontaminata”, spiega Carlo prendendo proprio la Norvegia come esempio di terra dove la natura ha ancora un ruolo centrale. “Come in questo bellissimo territorio è l’uomo a dover adattarsi alla natura, chissà se nel futuro dovremmo noi adattarci alla tecnologia?” è la provocazione lanciata con questi 8 cocktail ispirati ai ghiacciai, alle montagne e ai fiordi norvegesi, per un insieme di sapori, consistenze e profumi diversi. Non è infatti nuovo il locale di Flavio Angiolillo e soci nel creare drink list tematiche: dopo svariati viaggi nel mondo, con drink ispirati alla Scozia, Olanda, Panama, Francia, Estonia, Marocco, Italia e Messico, è la volta della Norvegia ma in maniera del tutto nuova.

I clienti verranno dunque invitati a giocare con il bartender: qual è il cocktail creato dall’uomo e cosa invece è stato creato dalla macchina? Anche il locale subirà degli stravolgimenti nell’arredamento, per confondere i clienti e invitarli a scoprire questo gioco tra reale e virtuale. Infatti c’è l’intervento dell’intelligenza artificiale anche nelle fotografie appese alle pareti del locale, che avranno uno stile utopico e idilliaco. All’apparenza tutte uguali, ma quali saranno ritoccate dall’intelligenza artificiale? Iter porta a riflettere dunque su un tema attuale e molto importante: fino a che punto si spingerà l’AI nel settore food & beverage? Il barman verrà totalmente sostituito dall’intelligenza artificiale? Questo è il dilemma che ci lasciano i ragazzi di Iter.