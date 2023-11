Guida alle migliori pasticcerie vegane di Milano

La pasticceria vegana è un campo ancora da esplorare. Alcuni pasticceri stanno facendo ricerca e stanno sperimentando per creare prodotti di qualità a partire da ingredienti totalmente vegetali che restituiscono un’esperienza gastronomica appagante, seppur diversa dalla pasticceria tradizionale. E quindi i latticini lasciano spazio a bevande vegetali, così come il burro che può essere tranquillamente prodotto a partire da altri ingredienti come l’olio di oliva e l’olio di cocco. Per le gelatine e il cioccolato nessun problema, mentre le più complicate sono le uova. Tuttavia, con diverse combinazioni di ingredienti si può ottenere lo stesso risultato. Tantissime preparazioni vengono fatte a partire dalla frutta secca, in particolare farina di mandorle, burro di arachidi, datteri e fichi secchi. Tutto ciò non comporta nessuna privazione in fatto di estetica né di gusto, che non ne risentono affatto, anzi. Così negli ultimi anni nelle principali città italiane sono nate nuove insegne specializzate, inclusive e adatte a tutti, vegani e intolleranti compresi, che stanno facendo da apripista per un intero settore in modo interessante. Ecco quindi la nostra lista di indirizzi milanesi per provare ottime creazioni dolci 100% plant based.