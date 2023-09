Dove mangiare e bere intorno a Parco Sempione a Milano

Cocktail bar

Bar Bianco

Il Bar Bianco lo si riconosce per la lunga fila che si forma al suo esterno, e per i tavolini bianchi sempre zeppi di persone. Chi prende uno spritz, chi una birra o una bibita, il Bianco è preso d’assalto soprattutto all’aperitivo per godersi il tramonto sul parco. Ottimo anche per la pausa pranzo con pizze in stile napoletano, primi piatti, panini e piadine. Perché si chiama “bianco”? Perché qui un tempo si vendevano latte e latticini, consideranti molto nutrienti per i bambini che scorrazzavano nel parco.