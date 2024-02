Mercato della Darsena di Milano: i banchi per mangiare

Tra i più antichi di Milano, il Mercato della Darsena negli anni ha cambiato volto grazie alla riqualificazione avvenuta nel 2015 in occasione dell’Expo. Un mercato totalmente coperto, punto di incontro tra il Naviglio Pavese e il Naviglio Grande, che affaccia direttamente sullo specchio d’acqua. Il Mercato della Darsena, ai margini di Piazza XXIV Maggio, è ora un punto di incontro fondamentale per residenti e turisti, anche grazie ai numerosi banchi, botteghe, negozi di alimentari dove fare la spesa o fermarsi a mangiare. Tra punti vendita di street food, macellerie e forni, il Mercato della Darsena si vive soprattutto a tavola. In questa guida i migliori indirizzi dove provare specialità e prodotti eccellenti.

Macelleria Popolare

Bombette, arrosticini, hamburger, kebab, polpette, gnummarelli, fegatini, nel locale di Giuseppe Zen si trova molto semplicemente la migliore carne di Milano. Una macelleria 2.0, un bancone ad angolo dove fermarsi per fare l’aperitivo con un calice di vino o la spesa. Macelleria Popolare è garanzia di qualità assoluta grazie anche all’esperienza del suo proprietario, che seleziona capi che si alimentano esclusivamente ad erba. Si trovano tagli anche di diverse frollature, per cui Zen è maestro. Ottima la trippa, il panino con il lampredotto e il fritto di cervella, perché da Macelleria Popolare il quinto quarto ha un peso preponderante. I piatti firmati da Zen e dalla brava cuoca Paolina Mineo sono da mangiare in piedi o seduti nei tavoloni in legno all’esterno. Ma sono straordinari.

Resistenza Casearia

L’altra insegna di Giuseppe Zen nel Mercato della Darsena è Resistenza Casearia, una formaggeria che segue la filosofia del suo ideatore. Infatti come per Macelleria Popolare anche qui i prodotti sono selezionatissimi e di altissima qualità solo da micro allevamenti sostenibili. Lo si riconosce già a distanza per il profumo del formaggio che diventa irresistibile appena ci si trova di fronte al piccolo bancone strabordante di prodotti. Una linea ben precisa: solo formaggi a latte crudo, da produttori di zona e di montagna. Gorgonzola, pecorini, mozzarelle, mascarponi, ricotte, e il famosissimo burro ancora fatto artigianalmente. Da privare anche il frico friulano da accompagnare con un bicchiere di vino lombardo.

Forno del Mastro

Aperto nel novembre 2023, il Forno del Mastro prende il posto del vecchio Panificio Italiano aperto da Giuseppe Zen in precedenza. A tirare le redini di questo nuovo progetto tutto sulla panificazione un mostro sacro del settore, Adriano del Mastro, giovane professionista che si sta facendo strada in Italia. Dopo l’esperienza con Niko Romito, Gabriele Bonci e il guro dell’arte bianca Davide Longoni, Del Mastro approda anche in Darsena con la sua bottega dove trovare pani di grande pezzatura con grani biologici, pagnotte speciali con olive, cioccolato, cacio e pepe. Da provare il Pan Tramvai, un pane dolce tipico lombardo con uvetta e zucchero. E ovviamente la pizza in teglia: indimenticabile.

Macelleria della Darsena

Un altro punto fondamentale per fare la spesa qui sui Navigli è la mitica Macelleria della Darsena, uno dei banchi più lunghi del mercato coperto di Piazza XXIV Maggio. Come in tante macellerie di Milano, grande spazio alla carne equina oltre alle razze bovine piemontesi e ovine. Da tre generazioni una bottega che prepara anche piatti da cucinare a casa: rotoli di carne macinata con prosciutto e formaggio, polpette con verdure, polpettoni lardellati, cotolette alla milanese.

GUD Darsena

Un locale molto frequentato dove fare pausa pranzo, con insalatone o sandwich, o per fermarsi all’aperitivo guardando il passeggio della Darsena. GUD è un brand che ha anche altri locali in città, noto per il suo format veloce, semplice e pop. Il weekend nelle belle giornate si sta fuori a prendere il sole mangiando bao (5€), tacos (5€), ma anche bowl (12€) e fritti di vario genere.