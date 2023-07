Per chi rimane anche nei mesi più torridi a Milano non c’è da disperare. Sempre più numerose sono le soluzioni che la città mette in atto per trascorrere le serate di luglio e agosto nei suoi luoghi all’aperto, tra musica, spettacoli, concerti e ovviamente cibo, cocktail, vino e birre, senza pretese ma sempre con un occhio alla qualità. In questa guida i luoghi dell’estate milanese dove fermarsi la sera, per l’aperitivo, incontrare amici e mangiare qualcosa, da accompagnare alla mappa dei ristoranti all’aperto, delle terrazze e dei chioschi.

Circolo Magnolia

L’estate milanese si vive da sempre al Circolo Magnolia, uno dei punti di riferimento per tutte quelle che sono le ultime tendenze in fatto di musica live. Concerti, dj set, serate danzanti, al Magnolia si viene anche per passare una sera sotto le stelle e rilassarsi in pineta, in zona Idroscalo. Un bellissimo parco dove fermarsi per un cocktail, una birra, mangiare nei tanti punti street food: hamburger (anche vegetali), pizza, panini di ogni tipo, ma anche arrosticini e fritture, mentre si ascolta suonare il proprio pezzo preferito.

Novegro

Idroscalo

Un’eccellenza all’interno del territorio metropolitano: un’oasi di benessere di 1,6 milioni di metri quadri, anche chiamata il mare di Milano. Aperto nel 1930 come aeroporto per idrovolanti, oggi rappresenta un punto di interesse per tutta la città e la sua area metropolitana. L’Idroscalo non chiude mai, lo trovate operativo 365 giorni per praticare oltre 20 sport: corsa, rugby, vela, canoa, equitazione, sci nautico, surf, arrampicata, yoga, skate. Si prende anche il sole e soprattutto si mangia nei tanti chioschi, ristoranti e chalet del parco. Come il Pino Bar, la Fattoria dallo zio Alfredo con grigliate, salamelle, porchetta fatta al forno, verdure grigliate, il ciringuito piscina Valletta o il ristorante affianco al lago.

Triennale Milano

Passare le giornate d’estate all’interno della Triennale di Milano è sempre una buona idea, grazie al ricco palinsesto di mostre, eventi, appuntamenti culturali. Sicuramente una cosa non scontata cenare o prendere un aperitivo in un giardino circondati dalle opere di Giorgio de Chirico (le surreali sculture dei “Bagni Misteriosi”), dopo una vista al Museo della Triennale. Il Caffè in Giardino è il bar esterno del Museo e il luogo dove fermarsi per provare buonissime focacce (12€), bowl e poke (12-13€), insalate /11€) e tartare (12€).

Bagni misteriosi

Le ex Piscine Caimi oggetto di una profonda ristrutturazione e riqualificazione che le hanno riconsegnate al pubblico come Bagni Misteriosi, affianco al Teatro Franco Parenti. Oltre alla balneazione che è garantita tutta l’estate, dalla mattina ala sera, tantissimi gli eventi: dalla comedy alle letture dei classici greci, concerti e monologhi. AI Bagni Misteriosi si può anche mangiare: l’offerta gastronomica è curata da GUD, il brand presente in città specializzato in bowl (12€), bao (5€), insalate (12€), focacce (13€) e ovviamente centrifughe, cocktail e vino.

Fabbrica del Vapore

Vicino al Cimitero Monumentale di Milano, la Fabbrica del Vapore è uno dei punti di interesse più noti anche per l’estate milanese. Un ricco palinsesto di iniziative, dalla musica alla danza, dal cinema alle arti visive che ospita, sia negli spazi interni che esterni, mostre internazionali, progetti di artisti indipendenti. Uno spazio comunale di impronta industrial aperto a tutti, dove fermarsi anche per una serata al Vapore 1928, il bar della Fabbrica. Un nome non casuale perché una volta qui si producevano vagoni ferroviari.

Fondazione Prada

Per chi rimane in città nei weekend estivi una buona soluzione può essere una visita alla Fondazione Prada. Infatti la struttura realizzata sullo scheletro di una ex distilleria e nel retro dello scalo ferroviario di Porta Romana, è ormai epicentro culturale della città tutto l’anno. Per chi non volesse trascorre del tempo tra mostre, incontri, e cinema d’essay, c’è anche l’ottimo bar Torre che guarda lo skyline della città e il celebre bar progettato da Wes Anderson, il visionario regista che ha reinterpreto il concetto di bar vecchia Milano come fosse un set cinematografico anni ’50. Toast, panini, torte e pasticcini mentre all’aperitivo i classici della miscelazione italiana e internazionale.

Base Milano



Base è uno spazio polifunzionale e creativo che in zona Tortona ospita sempre un ricco calendario di eventi, talk, serate ed esibizioni che abbracciano discipline diverse. Si sviluppa su più piani e sfrutta a vantaggio della comunità tutti gli spazi del complesso ex-Ansaldo, uno dei più importanti progetti di riqualificazione urbana in Europa. C’è un bar con bistrot (Un Posto a Base), un coworking, spazi eventi e all’ultimo piano il rooftop attivo nelle sere d’estate per godersi Milano dall’alto con centrifughe, cocktail e birre (tra i 5 e i 12€).

Combo Milano

Combo è un sistema di ostelli in tutta Italia nati con lo scopo di portare l’ospitalità di questo segmento su un altro livello: accessibile, inclusiva, di qualità, attraverso anche un sistema di accoglienza che prevede musica, concerti, eventi di diverso genere. A Milano si trova sui Navigli e cerca di connettere gli ospiti, stranieri e non, con il tessuto sociale del quartiere e della città in generale: c’è una radio che va in onda tutti i giorni, djset, live e ovviamente un bar e ristorante. Fermatevi nel giardino interno – Combo nasce infatti in una ex casa di ringhiera – brindando all’estate con un mojito o un gin tonic durante l’aperitivo. Aperti anche a colazione, con pancakes, uova e avocado toast, per il brunch o il pranzo (piatti dai 13 ai 22€).

Cascina Nascosta

Un buon motivo per venire qui durante l’estate è la sua posizione, nel cuore di Parco Sempione e “nascosta” dal resto delle attività della zona. Tanti sono gli eventi, gli appuntamenti ed incontri che questa vecchia cascina lombarda ospita di settimana in settimana: dal gruppo di lettura, ai workshop di ceramica, mercatini dell’usato e dell’artigianato e i mercati agricoli. Infatti Cascina Nascosta è in primis un centro inclusivo attento alle buone pratiche dell’agricoltura, capitanata da alcune associazioni come Legambiente, e poi un luogo dove fermarsi per l’aperitivo e il dopo cena. Ciclofficina, falegnameria e anche ristorante e bistrot dove provare i prodotti di produttori vicini in gustose ricette (dai 6 ai 18€).

Mosso



Dietro Mosso un progetto di riqualificazione urbana in zona Nolo e all’interno del Parco Trotter. Un punto di inclusione cittadina che contiene bar, spazio eventi, e pizzeria ristorante con oltre 130 coperti, tra esterni e interni. Le pizze sono leggere e fragranti, servite a spicchi (dai 7 ai 14€) e create con la consulenza di Daniele Falcone, un professionista con una solida esperienze alle spalle. Un posto di quartiere che fa anche del bene grazie ai progetti di inclusione sociale e molti concerti dal vivo. venite qui durante una sera di bella stagione per capire di cosa si tratta: l'ampio piazzale esterno accoglie tutti, non solo per l'aperitivo o per cenare ma anche per far festa, cultura, partecipare ai mercatini, e ai tanti laboratori.

