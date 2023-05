Osteria-Bistrot

Mezè

Mezè ha portato a Milano l’esperienza conviviale della cucina libanese in un contesto dal design contemporaneo e minimale. Siamo in un’oasi mediorientale in zona Risorgimento, dove è possibile scoprire una tradizione fatta di assaggi da condividere e una proposta gastronomica che miscela ricette casalinghe e cultura street food. In cucina c’è lo chef Maradona Youssef, impegnato nel weekend nel servizio della classica colazione sia dolce e salata. In tavola arriva una carrellata di mezè (un termine dal persiano che significa proprio “piattino”, “assaggio”), tra cui uova in diverse varianti — all’occhio di bue con carne marinata, strapazzate con ricotta di yogurt e in frittata con prezzemolo — hummus classico o alla barbabietola e formaggio halloumi con concomposta di pomodoro. Il tutto accompagnato dal tipico pane basso saj e servito con tè e limonata ai fiori di arancio. Il prezzo a persona è di 20€ e, tenetelo presente, si serve solo di sabato e domenica.