Dove mangiare il miglior cibo di strada a Milano

Street Food

Vima's Food

Dietro Corso Vercelli Vimas Food è un piccolo locale che fa take away, delivery o catering prendendo il nome dalla sua proprietaria. Vima Narrainen porta la cucina di Mauritius (paese insulare dell’Oceano Indiano) nel cuore di Milano e lo fa con un menu ampio, che spazia dai piccoli antipasti come i sev, dei salatini di farina di ceci, foglie di curry, uvetta e arachidi (3,50€ per porzione) o i pakoras, delle verdure pastellate a 4,50€ per 7 pezzi, arrivando alle tipiche piadine mauriziane come roti (6,50€) e dhal puri (7,50€), farcite con verdure e legumi. Non mancano piatti provenienti da altre parti del mondo, come le bowls (dagli 8 ai 9.50€), le zuppe (8.50€) o i burger (dagli 8,50 ai 10,50€).