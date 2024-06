I migliori ristoranti dove mangiare vicino alla Stazione Centrale di Milano

Ristorante

MU dimsum

Ristorante di cucina cinese contemporanea fondato da Suili Zhou, caratterizzato da un'atmosfera raffinata e super accogliente. L'offerta gastronomica si basa sull’unione di due anime: qui le autentiche tradizioni culinarie cinesi e in particolare cantonesi si mischiano (con successo) con tecniche e sapori contemporanei. Ampia e molto variegata la selezione di ravioli – da scegliere anche in combo - con ripieni che spaziano dall’anatra ai gamberi, dall’astice al pollo. Ma ci sono anche antipasti creativi come le Canocchie ubriache, marinate in salsa di soia e sakè giallo cinese, con peperoncino ed erbe aromatiche, e piatti tradizionali come baozi, zampe di gallina al vapore e cannelloni di riso in più versioni. È disponibile un menu degustazione da 8 portate (60€), che include imperdibili specialità come l’ottima anatra alla pechinese e le tagliatelle di riso fatte in casa al manzo. Per accompagnare il pasto, si può scegliere tra un'interessante selezione di tè serviti al tavolo secondo la tradizione, oltre a champagne e vini italiani.