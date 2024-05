I migliori ristoranti dove mangiare in Porta Venezia a Milano

È conosciuto per essere il quartiere più inclusivo e giovane di Milano, dove scoprire i vari volti della città: quello cosmopolita, quello arcobaleno, ma anche il lato artistico e modaiolo. Porta Venezia però non è solo un crocevia di stili e culture, ma anche una destinazione per gli amanti del buon cibo e del buon bere. Tra le sue strade animate da un'atmosfera vibrante, si nascondono numerosi indirizzi enogastronomici. In particolare, via Melzo si distingue come una delle strade in rapida trasformazione, diventando sempre più un polo gastronomico di qualità. Dai ristoranti di alta cucina alle trattorie, dai rinomati cocktail bar ad alcune tra le migliori pizzerie in città, senza dimenticare gli indirizzi internazionali. Porta Venezia offre un'ampia gamma di esperienze culinarie capaci di soddisfare ogni gusto. In questa mappa i nostri consigli per non sbagliare dalla colazione al dopocena.