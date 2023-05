8 indirizzi dove trovare lo smash burger a Milano

Street Food

Burgez

Il format ideato da Simone Ciaruffoli che in poco tempo ha colonizzato tutta Milano, con i suoi burger in formato smash sorretti da una comunicazione irriverente e in molti casi unpolitically correct. Burgez è stato pioniere in città per questo tipo di panino: piastrato e cotto alla perfezione, c’è da provarlo in numerose e goduriose varianti: hamburgez, cheeseburgez, smokeburgez, single, double o triple, per moltiplicare gli strati di piacere. Oltre al panino special che cambia di volta in volta, anche in versione plant based.