Osteria-Bistrot

Piasù

From piadina to tiramisù, recita il claim di questo fresco e giovane chiosco in zona Conciliazione. Qui ci si può fermare per una pausa pranzo veloce o per l’aperitivo, grazie alle diverse opzioni in fatto di piadine, insalate (8-10€) e ovviamente tiramisù (4€). Quattro impasti diversi per le piade: tradizionale, integrale veg, low carb al kamut o bio per un prezzo che va dai 6 ai 9€. E da bere i classici dell’aperitivo dallo spritz (arricchito con violetta) al moscow mule (8-10€). Ora una nuova apertura anche in Darsena, in Viale G. D’Annunzio.