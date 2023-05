19 indirizzi per mangiare e bere all’aperto a Milano

Sembra che ormai il pubblico milanese non abbia più paura di mangiare all’aperto. Complice l'ondata di Covid che ha fatto proliferare una miriade di dehors all'esterno dei locali, la clientela di questa città (ma si può dire in tutto il mondo) ha fatto propria questa pacifica abitudine plasmata dalla pandemia. Non solo d’estate: ormai mangiare all'aperto è un’attività che trova seguaci anche d’inverno e lo testimoniano i dehors sempre pieni. Figuriamoci quando le temperature salgono e la calura pure, e l’unico rimedio è occupare un tavolino nei numerosi giardini, cortili, piazze, nei parchi, per godersi il fine giornata e un po’ d’aria. In questa guida vi portiamo alla scoperta dei migliori indirizzi dove fermarsi per una pizza, un cocktail o un piatto da godersi rigorosamente sotto il cielo.