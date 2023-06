NoLo è il quartiere a nord di Loreto come da acronimo ormai noto per tutta Milano. Una zona che sorge a nord-est della città, dai confini labili e che si spinge fino alle porte di Casoretto e Martesana. La narrazione che l’ha coinvolto è molteplice: quartiere gentrificato, multietnico, queer, per famiglie di tutti i tipi. A NoLo vivono sia i residenti di sempre che i giovani creativi e gli studenti, che si riversano per le sue strade dalla colazione all’aperitivo. Con i tunnel della vicina Stazione Centrale sulla destra e il bellissimo Parco Trotter a sinistra, in questo triangolo si sta assistendo a un graduale rinascimento gastronomico. A NoLo non ci sono le catene del cibo ma ancora piccole trattorie che fanno le orecchiette al sugo, i bar sono quelli di quartiere dove ci incontri il vicinato e i prezzi ancora umani. In questa guida vi portiamo a scoprire i migliori indirizzi dove mangiare e bere a nord di Loreto.