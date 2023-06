Ristorante

A’ Riccione - Terrazza 12

Si trova al 9° e 10° piano del The Brian&Barry Building in Piazza San Babila, a pochi passi dal Duomo. A’ Riccione è il brand di ristorazione di pesce che vanta anche altri locali in città e qui in Terrazza 12 si sviluppa su due aree diverse: il ristorante, gestito dallo chef Marco Fossati, e il lounge bar per l’aperitivo o l’after dinner. Famoso il gran plateau royal di crudi (55€) da condividere con una bollicina vista Madonnina.