8 ristoranti a Milano dove provare l’esperienza omakase giapponese

Ristorante

IYO Omakase

Qui la tradizione viene eseguita alla lettera, in uno schema rigoroso e molto scenografico. Iyo Omakase si trova all’interno dell’elegantissimo ristorante Iyo AALTO in Porta Nuova ed è una sala riservata con un bancone per pochi ospiti (solitamente 6, massimo 8) affacciata sulla Biblioteca degli Alberi e sui grattacieli della zona. Regista dell’omakase il sushi master Masashi Suzuki, che mette in scena un rituale preciso e fedele al più autentico degli omakase: la sequenza alterna nigiri realizzati al momento da mangiare rigorosamente con le mani a piatti tradizionali, sashimi a cotture più importanti come la robata (griglia). Il prezzo è di 185€ vini esclusi e i turni sono due: uno alle 19, uno alle 21.30 della durata di circa due ore. In conclusione un brindisi assieme a Suzuki a base di sake o distillati di orzo, riso o prugne.