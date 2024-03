Osteria-Bistrot

Osteria dei vinattieri

A San Donato, in direzione sud di Milano, non si può perdere l’Osteria dei Vinattieri. Innanzitutto perché si trova in un casale di inizio ‘900, poi perché si può cenare sotto il bellissimo glicine, e non da ultimo perché si mangia bene. Possono bastare come motivi per scollarsi da Milano e venire a provare una cucina di territorio con alcune incursioni che non rovinano. La pasta è fatta in casa, e gli accostamenti non sono azzardati quando si esula dal tracciato tipicamente meneghino. Ottima cantina e selezione di birre artigianali.