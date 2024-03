La mappa delle migliori trattorie storiche e tipiche di Milano

Osteria-Bistrot

Trattoria Sabbioneda Da Romolo

Non distante da Centrale c’è questa trattoria della Vecchia Milano, ruspante e spartana a conduzione familiare, dove si può assaggiare la vera cucina meneghina casalinga dal 1945. Qui si respira aria di casa, due salette con le pareti ricoperte in legno su cui sono appesi vari cimeli e diversi riferimenti alla Harley Davidson. In menu non ci sono antipasti, ma si passa subito alla pasta fresca fatta in casa, con alcune influenze mantovane: ravioli di zucca mantovani, triangolini di gorgonzola e noci, fettuccine alla casalinga. Tra i secondi invece, l’immancabile cotoletta, l’ossobuco, ma anche polpette al sugo, stinco in umido, lingua salmistrata e la cassoeula (solo il mercoledì). Per concludere il pasto non si può non assaggiare il salame al cioccolato.