I migliori ristoranti di pesce a Milano in questa mappa

Street Food

Pescaria

Panini di mare targati Polignano in Puglia. Pescaria è il format che ha sbancato partendo dal sud d’Italia e colonizzando Milano (e il resto d’Italia) con i suoi locali informali, veloci e attenti alla qualità. Il pesce declinato nella sua versione più divertente e street: crudi (dai 5 ai 35€), fritturine (dai 5 ai 36€), tartare (dai 14 ai 17€) e piatti caldi e ovviamente i mitici panini. Con tonno, salmone, gamberoni, frittura di polo (dagli 11 ai 13€), c’è un panino per ogni gusto. A Milano due i locali: in Via Bonnet 5 e in Via Solari 12.