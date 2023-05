Una guida ai migliori ristoranti vegani e vegetariani di Milano

Ristorante

Al Tatto

È maggio 2019 quando Al Tatto apre come bistrot in via Comune Antico nel quartiere Greco dopo aver lavorato per diversi anni solo come catering. Dietro ci sono Sara Nicolosi, Cinzia De Lauri, Caterina Perazzi e Giulia Scialanga (quest’ultima lascerà poi il ristorante nel 2021 per dedicarsi a progetti personali). Le cuoche si sono conosciute tutte al ristorante Joia e così hanno portato da Al Tatto la stessa idea di cucina vegetariana e vegana creativa, stagionale che si è affermata in breve tempo per l’ottima qualità. Il ristorante è aperto dal lunedì al venerdì con un menu degustazione in cambiamento con 4 portate a 47€, oppure 6 portate a 63€.